Снес забор и опрокинулся: водитель спровоцировал одиночное ДТП в Приморье — фото

Posted 27 ноября, 05:03
Published 27 ноября, 05:03
Modified 27 ноября, 05:05
Updated 27 ноября, 05:05
В Артеме на Фрунзе около 45 дома водитель перевернул внедорожник. По данным аварийных комиссаров, автомобилист на Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, затем завалился на бок.
Есть ли пострадавшие в происшествии пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин спровоцировало пробку в дальневосточной столице в период бушующей стихии. Автомобилисты простаивали на двух улицах сразу.