vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 05:03

Published 27 ноября, 05:03

Modified 27 ноября, 05:05

Updated 27 ноября, 05:05

Джип перевернулся после аварии в Приморском крае

Снес забор и опрокинулся: водитель спровоцировал одиночное ДТП в Приморье — фото

27 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI.

Джип перевернулся после аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае случилось дорожное происшествие, в результате которого опрокинулся автомобиль. Остается догадываться, при каких обстоятельствах водитель врезался в металлическое ограждение.

В Артеме на Фрунзе около 45 дома водитель перевернул внедорожник. По данным аварийных комиссаров, автомобилист на Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, затем завалился на бок.

Есть ли пострадавшие в происшествии пока неизвестно.

Фото: autogarant_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин спровоцировало пробку в дальневосточной столице в период бушующей стихии. Автомобилисты простаивали на двух улицах сразу.

Две улицы встали «колом»: пробка сковала движение во Владивостоке после ДТП — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенка госпитализировали: гололед привел к аварии в Приморье — видеоСнес автобус и легковушку: подробности чудовищного лобового столкновения в ПриморьеЛобовое стекло джипа пробило фрагментом крыши из-за непогоды во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика