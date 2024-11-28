Морозы ниже -20°C и гололед: совсем скоро снегопад может ударить по Владивостоку

Posted 28 ноября, 00:09
Published 28 ноября, 00:09
Modified 28 ноября, 00:11
Updated 28 ноября, 00:11
Ноябрь выдался достаточно теплым в регионе. Более того, из-за аномально высоких температур снежные осадки обошли стороной дальневосточную столицу. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда же жителям региона ждать существенные осадки во Владивостоке.
По расчетам специалистов, 2 декабря в краевой столице и Находке столкнутся тепло и холод. В этот же период снегопад в умеренных количествах может накрыть некоторые районы региона, в том числе и краевую столицу. После осадков стрелки термометров упадут вниз, -20 градусов и ниже. Также прогнозируется гололед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минусовые температуры сохраняются в Приморском крае даже в дневные часы.