Морозы ниже -20°C и гололед: совсем скоро снегопад может ударить по Владивостоку

По расчетам специалистов, 2 декабря в краевой столице и Находке столкнутся тепло и холод. В этот же период снегопад в умеренных количествах может накрыть некоторые районы региона, в том числе и краевую столицу. После осадков стрелки термометров упадут вниз, -20 градусов и ниже. Также прогнозируется гололед.