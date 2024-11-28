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Posted 28 ноября, 00:09

Published 28 ноября, 00:09

Modified 28 ноября, 00:11

Updated 28 ноября, 00:11

Снегопад может накрыть Владивосток в ближайшее время

Морозы ниже -20°C и гололед: совсем скоро снегопад может ударить по Владивостоку

28 ноября 2024, 00:09
Фото: 1MI.

Снегопад может накрыть Владивосток в ближайшее время

Сюжет
Погода
Большая часть Приморского края уже вовсю зимует. Однако Владивосток все еще не почувствовал дыхания зимы. К слову, совсем скоро все может измениться.

Ноябрь выдался достаточно теплым в регионе. Более того, из-за аномально высоких температур снежные осадки обошли стороной дальневосточную столицу. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда же жителям региона ждать существенные осадки во Владивостоке.

По расчетам специалистов, 2 декабря в краевой столице и Находке столкнутся тепло и холод. В этот же период снегопад в умеренных количествах может накрыть некоторые районы региона, в том числе и краевую столицу. После осадков стрелки термометров упадут вниз, -20 градусов и ниже. Также прогнозируется гололед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минусовые температуры сохраняются в Приморском крае даже в дневные часы.

По морозцу и по снегу: холодная погода ожидается в Приморском крае
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