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Posted 25 ноября, 03:29

Published 25 ноября, 03:29

Modified 25 ноября, 03:31

Updated 25 ноября, 03:31

Морозная погода и небольшие зимние осадки ожидаются в Приморском крае

Круглосуточный мороз: «адский» холод и снег ударят по Приморью после мощного циклона

25 ноября 2024, 03:29
Фото: 1MI.

Морозная погода и небольшие зимние осадки ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жители Приморского края с опасением ждут жуткую непогоду. Однако после осадков ситуацию в регионе ухудшат «лютый» минус и очередной снегопад.

Совсем скоро регион окажется во власти мощного циклона. Уже во вторник спокойная синоптическая обстановка сменится жуткой непогодой.

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В ночь на среду, 27 ноября, циклон постепенно сместится к югу Хабаровского края. В Приморье осадки поутихнут, только в северных районах сохранится неприятная погодная ситуация. Затем в регион вторгнется мороз, — -2 — -9 °C. Днем в центре и на востоке Приморья прогнозируется небольшой снег. Температурный фон составит -3 — +6 °C.

В четверг, 28 ноября, снежная погода ожидается на востоке. Также ночью в крае усилятся морозы. Столбики термометров покажут -4 — -14 °C. Днем температурный фон будет колебаться от -7 до -1 °C.

В пятницу, 29 ноября, местами пройдет снег. В крае станет еще холоднее на 1 — 5 градусов, чем в четверг.

Во Владивостоке во вторник подует сильный ветер и будет лить сильный дождь. В среду мокрая погода закончится, но не исключен небольшой снег. Минусовые температуры спровоцируют гололед на дорогах. Во второй половине недели осадков не предвидится. Минимальные температуры составят -5 — -9 °C, а максимальные -1 — -4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее тепло несколько раз наведывалось в Приморский край в ноябре.

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