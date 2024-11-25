Круглосуточный мороз: «адский» холод и снег ударят по Приморью после мощного циклона

Posted 25 ноября, 03:29
Published 25 ноября, 03:29
Modified 25 ноября, 03:31
Updated 25 ноября, 03:31
Совсем скоро регион окажется во власти мощного циклона. Уже во вторник спокойная синоптическая обстановка сменится жуткой непогодой.
В ночь на среду, 27 ноября, циклон постепенно сместится к югу Хабаровского края. В Приморье осадки поутихнут, только в северных районах сохранится неприятная погодная ситуация. Затем в регион вторгнется мороз, — -2 — -9 °C. Днем в центре и на востоке Приморья прогнозируется небольшой снег. Температурный фон составит -3 — +6 °C.
В четверг, 28 ноября, снежная погода ожидается на востоке. Также ночью в крае усилятся морозы. Столбики термометров покажут -4 — -14 °C. Днем температурный фон будет колебаться от -7 до -1 °C.
В пятницу, 29 ноября, местами пройдет снег. В крае станет еще холоднее на 1 — 5 градусов, чем в четверг.
Во Владивостоке во вторник подует сильный ветер и будет лить сильный дождь. В среду мокрая погода закончится, но не исключен небольшой снег. Минусовые температуры спровоцируют гололед на дорогах. Во второй половине недели осадков не предвидится. Минимальные температуры составят -5 — -9 °C, а максимальные -1 — -4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее тепло несколько раз наведывалось в Приморский край в ноябре.