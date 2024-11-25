Круглосуточный мороз: «адский» холод и снег ударят по Приморью после мощного циклона

Во Владивостоке во вторник подует сильный ветер и будет лить сильный дождь. В среду мокрая погода закончится, но не исключен небольшой снег. Минусовые температуры спровоцируют гололед на дорогах. Во второй половине недели осадков не предвидится. Минимальные температуры составят -5 — -9 °C, а максимальные -1 — -4 °C.