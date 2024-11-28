Пальнул из «пневматики» прямо в окно: опасного хулигана поймали в Приморье

Posted 28 ноября, 09:17
Published 28 ноября, 09:17
Modified 28 ноября, 09:19
Updated 28 ноября, 09:19
В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который выстрелил из пневматического пистолета в окно административного здания на Ленинской.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленника, который находился в состоянии опьянения. Пневматический пистолет изъяли и направили на исследование.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, которая квалифицирует хулиганство с применением оружия. Санкция данной статьи предполагает наказание до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прогремели звуки выстрелов.