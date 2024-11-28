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Posted 28 ноября, 09:17

Published 28 ноября, 09:17

Modified 28 ноября, 09:19

Updated 28 ноября, 09:19

Уголовное дело по факту хулиганства с пистолетом возбудили в Приморском крае

Пальнул из «пневматики» прямо в окно: опасного хулигана поймали в Приморье

28 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.

Уголовное дело по факту хулиганства с пистолетом возбудили в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморье открыли пальбу по зданию. На третьем этаже строения повредили окно выстрелом из «пневмата». Виновником оказался 47-летний местный житель.

В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который выстрелил из пневматического пистолета в окно административного здания на Ленинской.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленника, который находился в состоянии опьянения. Пневматический пистолет изъяли и направили на исследование.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, которая квалифицирует хулиганство с применением оружия. Санкция данной статьи предполагает наказание до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прогремели звуки выстрелов.

Пальбу открыли прямо из окна: выстрелы услышали во Владивостоке — что известно
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