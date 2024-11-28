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Posted 28 ноября, 00:32

Published 28 ноября, 00:32

Modified 28 ноября, 00:34

Updated 28 ноября, 00:34

Электричество внезапно пропало и также неожиданно быстро вернулось в Приморье

Под чутким контролем Олега Кожемяко: свет оперативно вернули в 3-х районах Приморья

28 ноября 2024, 00:32
Фото: 1MI.

Электричество внезапно пропало и также неожиданно быстро вернулось в Приморье

Сюжет
Циклон
В Приморском крае серьезное аварийное отключение электроэнергии удалось устранить в кратчайшие сроки. Губернатор региона Олег Кожемяко лично контролировал поломку на сетях.

В некоторых муниципалитетах Партизанского, Лазовского и Ольгинского районов частично пропал свет из-за обрыва провода на ЛЭП. Однако специалисты оперативно восстановили энергоснабжение, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Электросетевая компания ДРСК бросила свои силы на восстановление линии и подключение домов, которые остались без коммунальной услуги из-за поломки 400-метрового пролета.

Специалисты планировали закончить работы после обеда, но глава региона сообщил, что рабочие уже практически на завершающей стадии.

«Электроэнергию в населенные пункты подали, линию восстановили, подняли через реку Партизанскую. Но если где-то есть еще отключение, вы сообщайте в телеграм-канал, чтобы мы передавали сетевым организациям для устранения тех аварий, которые могут возникнуть уже на сетях подключения», — отметил Олег Кожемяко.
Видео: kozhemiakoofficial.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон повлиял на подачу энергоснабжения в нескольких районах Приморского края. Однако специалисты оперативно взялись на устранение аварийных отключений.

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона
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