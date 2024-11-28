Под чутким контролем Олега Кожемяко: свет оперативно вернули в 3-х районах Приморья

Posted 28 ноября, 00:32
Published 28 ноября, 00:32
Modified 28 ноября, 00:34
Updated 28 ноября, 00:34
В некоторых муниципалитетах Партизанского, Лазовского и Ольгинского районов частично пропал свет из-за обрыва провода на ЛЭП. Однако специалисты оперативно восстановили энергоснабжение, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Электросетевая компания ДРСК бросила свои силы на восстановление линии и подключение домов, которые остались без коммунальной услуги из-за поломки 400-метрового пролета.
Специалисты планировали закончить работы после обеда, но глава региона сообщил, что рабочие уже практически на завершающей стадии.
«Электроэнергию в населенные пункты подали, линию восстановили, подняли через реку Партизанскую. Но если где-то есть еще отключение, вы сообщайте в телеграм-канал, чтобы мы передавали сетевым организациям для устранения тех аварий, которые могут возникнуть уже на сетях подключения», — отметил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон повлиял на подачу энергоснабжения в нескольких районах Приморского края. Однако специалисты оперативно взялись на устранение аварийных отключений.