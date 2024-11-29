Морозы ниже -20°С: метель и мокрый снег накроют почти всё Приморье

Posted 29 ноября, 02:41
Published 29 ноября, 02:41
Modified 29 ноября, 02:43
Updated 29 ноября, 02:43
Судя по расчетам, синоптическая обстановка ожидается весьма неблагоприятная. Вдоль побережья, в том числе и во Владивостоке, будет лить дождь вперемешку со снегом. Температурный фон будет колебаться между слабым минусом и едва ощутимым плюсом. После обеда во Владивостоке осадки прекратятся. После обеда столбики термометров опустятся вниз. Минимальные значения составят -10 — 12 °С.
Стоит отметить, снежные осадки в других районах закончится глубокой ночью. Во вторник, 3 декабря, утро выдастся морозным, — -20 °С. Кое-где стрелки термометров упадут ниже.
«Надо сказать, что на протяжении первой декады декабря подобная низкая температура может наблюдаться практически в половине ночей. Во Владивостоке все ночи будут заметно холоднее ноябрьских», — отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько циклонов могут ударить по Приморскому краю в начале декабря.