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Posted 29 ноября, 02:41

Published 29 ноября, 02:41

Modified 29 ноября, 02:43

Updated 29 ноября, 02:43

Дождь со снегом ударит по Владивостоку

Морозы ниже -20°С: метель и мокрый снег накроют почти всё Приморье

29 ноября 2024, 02:41
Фото: 1MI.

Дождь со снегом ударит по Владивостоку

Сюжет
Дождь
Снег и похолодание охватят большую часть региона в начале следующей недели, сообщили в «Примгидромете». Главный синоптик края Борис Кубай поделился прогнозами, что ждет дальневосточную столицу 2 декабря, когда снегопад наведается в Приморье.

Судя по расчетам, синоптическая обстановка ожидается весьма неблагоприятная. Вдоль побережья, в том числе и во Владивостоке, будет лить дождь вперемешку со снегом. Температурный фон будет колебаться между слабым минусом и едва ощутимым плюсом. После обеда во Владивостоке осадки прекратятся. После обеда столбики термометров опустятся вниз. Минимальные значения составят -10 — 12 °С.

Стоит отметить, снежные осадки в других районах закончится глубокой ночью. Во вторник, 3 декабря, утро выдастся морозным, — -20 °С. Кое-где стрелки термометров упадут ниже.

«Надо сказать, что на протяжении первой декады декабря подобная низкая температура может наблюдаться практически в половине ночей. Во Владивостоке все ночи будут заметно холоднее ноябрьских», — отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько циклонов могут ударить по Приморскому краю в начале декабря.

Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье
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