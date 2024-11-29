Морозы ниже -20°С: метель и мокрый снег накроют почти всё Приморье

Судя по расчетам, синоптическая обстановка ожидается весьма неблагоприятная. Вдоль побережья, в том числе и во Владивостоке, будет лить дождь вперемешку со снегом. Температурный фон будет колебаться между слабым минусом и едва ощутимым плюсом. После обеда во Владивостоке осадки прекратятся. После обеда столбики термометров опустятся вниз. Минимальные значения составят -10 — 12 °С.