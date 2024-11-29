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Posted 29 ноября, 00:54

Published 29 ноября, 00:54

Modified 29 ноября, 00:56

Updated 29 ноября, 00:56

Жуткая непогода совсем скоро ударит по Приморскому краю?

Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье

29 ноября 2024, 00:54
Фото: 1MI.

Жуткая непогода совсем скоро ударит по Приморскому краю?

Сюжет
Погода
В Приморском крае царит спокойная погодная обстановка. Однако ситуация вот-вот изменится. Всему виной несколько циклонов, которые могут нагрянуть в регион уже в ближайшее время.

По данным «Маглипогоды», в Приморье вновь ожидается ухудшение синоптической обстановки, — 2 декабря к региону подойдет холодный фронт.

С 27 по 29 ноября погоду в крае определит вихрь, который, на сегодняшний день, объединил в себе несколько циклонов, отметил основатель сайта Руслан Юрковский. Пятница порадует Приморье хорошей погодой, в выходные будет властвовать антициклон. А следующая неделя начнется с непогоды, подчеркнул народный синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в Приморском крае в ближайшее время.

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