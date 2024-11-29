Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье

С 27 по 29 ноября погоду в крае определит вихрь, который, на сегодняшний день, объединил в себе несколько циклонов, отметил основатель сайта Руслан Юрковский. Пятница порадует Приморье хорошей погодой, в выходные будет властвовать антициклон. А следующая неделя начнется с непогоды, подчеркнул народный синоптик.