Неожиданный квартирный бум: почему «двушки» полюбились жителям Владивостока?

Posted 29 ноября, 05:18
Published 29 ноября, 05:18
Modified 29 ноября, 05:20
Updated 29 ноября, 05:20
Во Владивостоке наибольшим спросом в новостройках пользуются двухкомнатные квартиры, — 41% от общего числа запросов. К слову, 26% респондентов интересовались однокомнатными вариантами, сообщает издание «Авито Недвижимость».
На вторичном рынке лидируют однокомнатные квартиры, занимая треть, — 33%, — всех поисковых запросов. «Двушки» интересовали жителей дальневосточной столицы меньше, — 22%.
Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев подчеркнул, причина повышенного интереса к «двушкам» в новостройках кроется в том числе в их размере
«Средняя площадь двухкомнатных квартир на вторичном рынке составляет 52 кв. м, на первичном — 60 кв. м. По этой причине стоимость таких объектов не всегда сопоставима. В реальности мы видим картину, когда двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на „вторичке“. В том числе, когда речь идет о „евротрешках“, которые состоят из кухни-гостиной и двух спален. Как итог, покупатели выбирают подходящий для них вариант, исходя из состава семьи, стиля жизни и располагаемых финансов», — рассказал Дмитрий Алексеев.
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин отметил, что условия кредитования стали сравнимы для объектов в новостройках и «вторичек» после завершения программы по выдаче льготных ипотек.
«На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, причем в столицах этот тренд выражен сильнее. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата, а меньшее количество квадратных метров покупатели могут нивелировать за счет продуманного использования пространства. Более низкая цена по каждому типу комнатности — одно из преимуществ „вторички“, поскольку фильтр поиска по количеству комнат на нашей платформе заметно популярнее поиска по площади», — добавил Сергей.
Стоит отметить, что в краевой столице однокомнатная квартира в новом доме стоит в среднем на 2 500 000 рублей дороже, чем «вторичка». Стоимость на двухкомнатные варианты разнится на 1 700 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько стоит аренда дешевых квартир во Владивостоке. И в чем же кроется причина относительно низкой стоимости на жилье.