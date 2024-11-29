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Posted 29 ноября, 07:53

Published 29 ноября, 07:53

Modified 29 ноября, 07:55

Updated 29 ноября, 07:55

Автомобили японского производителя могут пропасть из Приморского края

Прощай, легенда: японский автопроизводитель может исчезнуть из Приморья

29 ноября 2024, 07:53
Фото: vostokmedia.com.

Автомобили японского производителя могут пропасть из Приморского края

Сюжет
Автомобили
Одна из крупнейших автомобильных компаний на грани банкротства. У китайских коллег есть все шансы укрепиться в Приморском крае еще сильнее.

Японский автопроизводитель Nissan на грани банкротства, сообщает издание Financial Times. Сейчас компания активно занимается поисками инвестора. Также организация рассматривает продажи своих акций Honda, чтобы избежать краха. Один из топ-менеджеров автогиганта отметил, что у «Ниссан» есть примерно год, чтобы найти способ для выживания.

Проблемы у азиатской компании начались после того, как французские партнеры из Renault приняли решение сократить свою долю в их компании. Более того, «Рено» планирует сократить количество акций еще больше (ранее было 45%, сейчас 40%).

Получается, у китайских коллег появился шанс еще сильнее укрепиться в России, в частности Приморье. Ведь немало местных жителей предпочитают ездить именно на «Ниссанах». Однако теперь приморцам, возможно, придется присмотреться к аналогам из Поднебесной.

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