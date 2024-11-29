Прощай, легенда: японский автопроизводитель может исчезнуть из Приморья

Posted 29 ноября, 07:53
Published 29 ноября, 07:53
Modified 29 ноября, 07:55
Updated 29 ноября, 07:55
Японский автопроизводитель Nissan на грани банкротства, сообщает издание Financial Times. Сейчас компания активно занимается поисками инвестора. Также организация рассматривает продажи своих акций Honda, чтобы избежать краха. Один из топ-менеджеров автогиганта отметил, что у «Ниссан» есть примерно год, чтобы найти способ для выживания.
Проблемы у азиатской компании начались после того, как французские партнеры из Renault приняли решение сократить свою долю в их компании. Более того, «Рено» планирует сократить количество акций еще больше (ранее было 45%, сейчас 40%).
Получается, у китайских коллег появился шанс еще сильнее укрепиться в России, в частности Приморье. Ведь немало местных жителей предпочитают ездить именно на «Ниссанах». Однако теперь приморцам, возможно, придется присмотреться к аналогам из Поднебесной.