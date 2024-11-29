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Posted 29 ноября, 04:10

Published 29 ноября, 04:10

Modified 29 ноября, 04:12

Updated 29 ноября, 04:12

Тягач съехал с дороги и опрокинулся после аварии в Приморском крае

Слетел в канаву, сложился и опрокинулся: ДТП с фурой произошло в Приморье — видео

29 ноября 2024, 04:10
Фото: vostokmedia.com.

Тягач съехал с дороги и опрокинулся после аварии в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Грузовой автомобиль свалился в кювет и перевернулся в Приморском крае. От кузова тягача практически ничего не осталось, судя по кадрам.

На федеральной трассе между Хабаровском и Владивостоком произошло, судя по кадрам, одиночное дорожное происшествие. Большегруз слетел с дороги, сложился пополам и опрокинулся в Спасском районе.

Не исключено, что тягач не справился с управлением из-за льда, припорошенного снегом. Но подробности аварии пока не известны. О пострадавших тоже не сообщается.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гололед провоцирует немало опасных обстоятельств на дорогах Приморского края. Автомобилисты с осторожностью двигаются, так как некоторые участки становятся непроходимыми из-за природных явлений.

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