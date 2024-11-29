Слетел в канаву, сложился и опрокинулся: ДТП с фурой произошло в Приморье — видео

Posted 29 ноября, 04:10
Published 29 ноября, 04:10
Modified 29 ноября, 04:12
Updated 29 ноября, 04:12
На федеральной трассе между Хабаровском и Владивостоком произошло, судя по кадрам, одиночное дорожное происшествие. Большегруз слетел с дороги, сложился пополам и опрокинулся в Спасском районе.
Не исключено, что тягач не справился с управлением из-за льда, припорошенного снегом. Но подробности аварии пока не известны. О пострадавших тоже не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гололед провоцирует немало опасных обстоятельств на дорогах Приморского края. Автомобилисты с осторожностью двигаются, так как некоторые участки становятся непроходимыми из-за природных явлений.