Картина дня в Приморье: облава на шоферов, взрыв газа и удар по чужому ребенку

Инцидент случился в доме на улице Строительная, 24. По предварительным данным, хозяйка квартиры использовала газовую плиту в период отключения электричества. Однако она разместила плиту на включенной конфорке электроплиты. Как только электричество восстановили, баллон нагрелся и взорвался, повредив кухню и выбив два окна.