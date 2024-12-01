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Posted 1 декабря, 07:42

Published 1 декабря, 07:42

Modified 1 декабря, 07:44

Updated 1 декабря, 07:44

Картина дня в Приморье: облава на шоферов, взрыв газа и удар по чужому ребенку

Картина дня в Приморье: облава на шоферов, взрыв газа и удар по чужому ребенку

1 декабря 2024, 07:42
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
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Облава на шоферов

Сотрудники полиции Приморского края проверили 244 транспортных средства в рамках рейда на постах весогабаритного контроля. В результате выявлено 26 нарушений, а общая сумма штрафов составила порядка одного миллиона рублей.

Из общего числа проверенных транспортных средств 105 принадлежат российским перевозчикам, из которых 23 оказались нарушителями. Среди них выявлены случаи несоблюдения допустимых габаритов грузов, неправильного использования тахографов, ошибок в оформлении путевой документации и нарушений при перевозке пассажиров автобусами.

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Проблемы с газом

В селе Зарубино Приморского края в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв газового баллона, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент случился в доме на улице Строительная, 24. По предварительным данным, хозяйка квартиры использовала газовую плиту в период отключения электричества. Однако она разместила плиту на включенной конфорке электроплиты. Как только электричество восстановили, баллон нагрелся и взорвался, повредив кухню и выбив два окна.

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Нападение на ребенка

Правоохранительные органы Приморья проводят розыск женщины, которая ударила 10-летнюю девочку по голове в одном из магазинов на улице Волочаевской в Уссурийске.

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина, находясь за ребенком, внезапно нанесла ей удар, после чего спокойно покинула помещение. Девочка едва удержалась на ногах, а позже врачи диагностировали у нее ушиб.

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