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Posted 2 декабря, 00:23

Published 2 декабря, 00:23

Modified 2 декабря, 00:25

Updated 2 декабря, 00:25

Пожар в подъезде случился во Владивостоке

«Горячее происшествие»: огонь в подъезде не на шутку напугал жителей Приморья — видео

2 декабря 2024, 00:23
Фото: 1MI.

Пожар в подъезде случился во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке в многоэтажке вспыхнул электрический щиток. Жуткими кадрами с пламенем поделился местный житель.

В одной из квартир на Нерчинской в дальневосточной столице вспыхнул электрический щиток. Причина возникновения пожара неизвестна. Однако, судя по кадрам, жильцы вовремя обнаружили возгорание.

Видео: vostokmedia.com.

Очевидцы инцидента оперативно ликвидировали возгорание. Также приморцы поделились последствиями. От щитка остался, грубо говоря, один пепел. Теперь, вероятно, горожан ждет не только косметический ремонт подъезда, но и обновление проводки.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из многоэтажек Владивостока произошел пожар около мусоропровода. Подписчики новых медиа также отметили, что пламя охватило диван в подъезде. Пожарным удалось вывести из здания шесть человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Шесть человек не смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно во Владивостоке
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