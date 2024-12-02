«Горячее происшествие»: огонь в подъезде не на шутку напугал жителей Приморья — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из многоэтажек Владивостока произошел пожар около мусоропровода. Подписчики новых медиа также отметили, что пламя охватило диван в подъезде. Пожарным удалось вывести из здания шесть человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.