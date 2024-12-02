«Горячее происшествие»: огонь в подъезде не на шутку напугал жителей Приморья — видео

Posted 2 декабря, 00:23
Published 2 декабря, 00:23
Modified 2 декабря, 00:25
Updated 2 декабря, 00:25
В одной из квартир на Нерчинской в дальневосточной столице вспыхнул электрический щиток. Причина возникновения пожара неизвестна. Однако, судя по кадрам, жильцы вовремя обнаружили возгорание.
Очевидцы инцидента оперативно ликвидировали возгорание. Также приморцы поделились последствиями. От щитка остался, грубо говоря, один пепел. Теперь, вероятно, горожан ждет не только косметический ремонт подъезда, но и обновление проводки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из многоэтажек Владивостока произошел пожар около мусоропровода. Подписчики новых медиа также отметили, что пламя охватило диван в подъезде. Пожарным удалось вывести из здания шесть человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.