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Posted 27 ноября, 23:49

Published 27 ноября, 23:49

Modified 27 ноября, 23:51

Updated 27 ноября, 23:51

Новые данные о пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке

Шесть человек не смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно во Владивостоке

27 ноября 2024, 23:49
Фото: Изображение Midjourney.

Новые данные о пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Поздно ночью во Владивостоке загорелся дом. В МЧС опубликовали новую информацию о происшествии.

В дальневосточной столице на проспекте Красного Знамени полыхала многоэтажка минувшей ночью. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились официальными подробностями происшествия.

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Огнеборцы прибыли на место происшествия за семь минут. За это время из горящего здания самостоятельно эвакуировались порядка 20 человек. Пламя успело охватить шесть квадратных метров на седьмом этаже, — горел мусор.

Густой дым отрезал путь к выходу жильцам нескольких квартир. Пожарные при помощи спасустройств вывели из высотки шесть человек, в том числе троих детей. Еще три человека покинули дом самостоятельно.

В результате пожара никто не погиб. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Подписчики новых медиа отреагировали на случившееся возгорание.

«Какой-то умник решил поджечь диван в подъезде около мусоропровода»;
«Живу в этом доме. Это было ужасно. Дышать нечем было, люди дышали в окно через мокрую тряпочку»;
«Самое главное, что все выжили»;
«Я тоже из этого дома. Самое страшное, что я уже засыпать начала, но почувствовала запах гари».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке из горящего дома спасли десятерых человек. Приморцев эвакуировали при помощи автолестницы. Также задействовали газодымозащитную службу.

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