Шесть человек не смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно во Владивостоке

Posted 27 ноября, 23:49
Published 27 ноября, 23:49
Modified 27 ноября, 23:51
Updated 27 ноября, 23:51
В дальневосточной столице на проспекте Красного Знамени полыхала многоэтажка минувшей ночью. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились официальными подробностями происшествия.
Огнеборцы прибыли на место происшествия за семь минут. За это время из горящего здания самостоятельно эвакуировались порядка 20 человек. Пламя успело охватить шесть квадратных метров на седьмом этаже, — горел мусор.
Густой дым отрезал путь к выходу жильцам нескольких квартир. Пожарные при помощи спасустройств вывели из высотки шесть человек, в том числе троих детей. Еще три человека покинули дом самостоятельно.
В результате пожара никто не погиб. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Подписчики новых медиа отреагировали на случившееся возгорание.
«Какой-то умник решил поджечь диван в подъезде около мусоропровода»;
«Живу в этом доме. Это было ужасно. Дышать нечем было, люди дышали в окно через мокрую тряпочку»;
«Самое главное, что все выжили»;
«Я тоже из этого дома. Самое страшное, что я уже засыпать начала, но почувствовала запах гари».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке из горящего дома спасли десятерых человек. Приморцев эвакуировали при помощи автолестницы. Также задействовали газодымозащитную службу.