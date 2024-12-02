Попытка разжечь конфликт между РФ и КНДР: Приморье подверглось кибератаке в соцсетях

Posted 2 декабря, 05:44
Published 2 декабря, 05:44
Modified 2 декабря, 05:47
Updated 2 декабря, 05:47
В местных телеграм-каналах распространяется фейковая информация о КНДР, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ложные сведения публикуются при помощи современных методов, включая искусственный интеллект. Видеоролик с комментарием старшего помощника главы Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю по работе в СМИ, полковника юстиции Авроры Римской появился подобным образом.
Директор департамента информационной политики Елена Бурмистрова отметила, что распространение недостоверной информации — это попытка разжечь конфликт между Россией и Северной Кореей. Представителям СМИ и интернет-медиа рекомендуется тщательно проверять публикуемую информацию.
«Жителям Приморья напоминаем, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений», — отметили в пресс-службе администрации края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что слова мэра Артема исказили во многих изданиях. Однако нашей редакции удалось выяснить, что на самом деле сказал глава муниципалитета.