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Posted 2 декабря, 05:44

Published 2 декабря, 05:44

Modified 2 декабря, 05:47

Updated 2 декабря, 05:47

Попытка разжечь конфликт между РФ и КНДР: Приморье подверглось кибератаке в соцсетях

Попытка разжечь конфликт между РФ и КНДР: Приморье подверглось кибератаке в соцсетях

2 декабря 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мэр
Жители Приморского края стали жертвами информационной атаки, распространяемой в социальных сетях.

В местных телеграм-каналах распространяется фейковая информация о КНДР, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ложные сведения публикуются при помощи современных методов, включая искусственный интеллект. Видеоролик с комментарием старшего помощника главы Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю по работе в СМИ, полковника юстиции Авроры Римской появился подобным образом.

Директор департамента информационной политики Елена Бурмистрова отметила, что распространение недостоверной информации — это попытка разжечь конфликт между Россией и Северной Кореей. Представителям СМИ и интернет-медиа рекомендуется тщательно проверять публикуемую информацию.

«Жителям Приморья напоминаем, что основным источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений», — отметили в пресс-службе администрации края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что слова мэра Артема исказили во многих изданиях. Однако нашей редакции удалось выяснить, что на самом деле сказал глава муниципалитета.

Фейки в прямом эфире: журналисты исказили слова мэра Артёма
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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Мэр#КНДР#СМИ#Приморский край#Артем#Искусственный интеллект#Северная Корея#Пресс-служба
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