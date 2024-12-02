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Posted 2 декабря, 03:50

Published 2 декабря, 03:50

Modified 2 декабря, 05:10

Updated 2 декабря, 05:10

Выяснились обстоятельства эвакуации пассажиров из терминала аэропорта в Приморье

Пожарные расчеты у аэропорта: терминал эвакуировали во Владивостоке — что известно

2 декабря 2024, 03:50
Фото: vostokmedia.com.

Выяснились обстоятельства эвакуации пассажиров из терминала аэропорта в Приморье

Сюжет
Пожар
В сети появились сообщения об эвакуации пассажиров из терминала аэропорта во Владивостоке из-за возможного возгорания. Позже в пресс-службе рассказали, что на самом деле произошло в здании аэровокзала.

В аэропорту Кневичи во Владивостоке провели эвакуацию из-за сообщения о возгорании. Всех сотрудников, пассажиров и посетителей срочно вывели из здания. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.

В пресс-службе аэропорта оперативно сообщили о том, что произошло. По официальной информации, в 12:41 в терминале сработала пожарная тревога, сразу же объявили эвакуацию пассажиров.

«В 12:55 пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало об экстренной посадке авиалайнера в аэропорту Владивостока.

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