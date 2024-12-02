Пожарные расчеты у аэропорта: терминал эвакуировали во Владивостоке — что известно

Выяснились обстоятельства эвакуации пассажиров из терминала аэропорта в Приморье

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В сети появились сообщения об эвакуации пассажиров из терминала аэропорта во Владивостоке из-за возможного возгорания. Позже в пресс-службе рассказали, что на самом деле произошло в здании аэровокзала.