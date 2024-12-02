Пожарные расчеты у аэропорта: терминал эвакуировали во Владивостоке — что известно

Posted 2 декабря, 03:50
Published 2 декабря, 03:50
Modified 2 декабря, 05:10
Updated 2 декабря, 05:10
В аэропорту Кневичи во Владивостоке провели эвакуацию из-за сообщения о возгорании. Всех сотрудников, пассажиров и посетителей срочно вывели из здания. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.
В пресс-службе аэропорта оперативно сообщили о том, что произошло. По официальной информации, в 12:41 в терминале сработала пожарная тревога, сразу же объявили эвакуацию пассажиров.
«В 12:55 пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе.
В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов на вылет нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало об экстренной посадке авиалайнера в аэропорту Владивостока.