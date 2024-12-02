Зимушка разгулялась: метель накрыла Приморье — фото

Posted 2 декабря, 05:41
Published 2 декабря, 05:41
Modified 2 декабря, 05:43
Updated 2 декабря, 05:43
Регион стремительно покрывается снегом. Жители разных городов делятся кадрами, что творится за окном.
Например, в Лесозаводске декабрь начался с настоящей зимней погоды. Пушистые снежинки засыпали деревья и легли плотным покрывалом на землю. Однако все не так радужно, как на чудесных фото.
«Дороги сковал лед. Уже одного „перевертыша“ видела на дороге. Снять не смогла, так как сейчас за рулем необходимо быть осторожнее», — отметила горожанка.
Арсеньев тоже оказался во власти сказочных осадков. Под гнетом метели зима полностью обосновалась в муниципалитете. Атмосферой поделились местные жители.
В Уссурийске утренний дождь сменился снегопадом. Город постепенно заметает снегом.
«Выехала по делам, потом плюнула и решила побыть в рядах пешеходов. Очень опасно на дорогах стало», — подметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, долгожданный снег начался в дальневосточную столицу. После обеда первые снежинки посыпались на город.