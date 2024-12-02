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Posted 2 декабря, 05:41

Published 2 декабря, 05:41

Modified 2 декабря, 05:43

Updated 2 декабря, 05:43

Зимушка разгулялась: метель накрыла Приморье — фото

Зимушка разгулялась: метель накрыла Приморье — фото

2 декабря 2024, 05:41
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Мощные зимние осадки наблюдаются в разных уголках региона. Приморцы поведали «Восток-Медиа» о том, какая обстановка наблюдается в крае.

Регион стремительно покрывается снегом. Жители разных городов делятся кадрами, что творится за окном.

Например, в Лесозаводске декабрь начался с настоящей зимней погоды. Пушистые снежинки засыпали деревья и легли плотным покрывалом на землю. Однако все не так радужно, как на чудесных фото.

«Дороги сковал лед. Уже одного „перевертыша“ видела на дороге. Снять не смогла, так как сейчас за рулем необходимо быть осторожнее», — отметила горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Арсеньев тоже оказался во власти сказочных осадков. Под гнетом метели зима полностью обосновалась в муниципалитете. Атмосферой поделились местные жители.

Фото: vostokmedia.com

В Уссурийске утренний дождь сменился снегопадом. Город постепенно заметает снегом.

«Выехала по делам, потом плюнула и решила побыть в рядах пешеходов. Очень опасно на дорогах стало», — подметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, долгожданный снег начался в дальневосточную столицу. После обеда первые снежинки посыпались на город.

Долгожданный снегопад: осадки осчастливили жителей Владивостока — видео
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