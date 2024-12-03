439 голов на 6 миллионов рублей: браконьеры ответят за незаконную охоту в Приморье

По данным следствия, это произошло в мае 2023 года, ущерб составил более 6 миллионов рублей. Пограничники остановили преступников до того, как они успели выйти в море. Теперь им запрещён въезд в Россию, а на их имущество наложен арест на сумму 2,6 миллиона рублей. Расследование продолжается, и следователи ищут других участников группы.