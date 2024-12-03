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Posted 2 декабря, 23:36

Published 2 декабря, 23:36

Modified 2 декабря, 23:38

Updated 2 декабря, 23:38

Два жителя Приморского края пойдут под суд за сотни незаконных крабов

439 голов на 6 миллионов рублей: браконьеры ответят за незаконную охоту в Приморье

2 декабря 2024, 23:36
Фото: 1MI.

Два жителя Приморского края пойдут под суд за сотни незаконных крабов

Сюжет
Крабы
Браконьеров будут судить в Приморском крае. Выяснилось, что год назад они ловили краба в промышленных объемах.

В Приморье два местных жителя предстанут перед судом за незаконную добычу крабов. Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мужчин, которые использовали маломерное судно и крабовые ловушки для вылова 439 особей камчатского и синего краба в акватории Японского моря.

По данным следствия, это произошло в мае 2023 года, ущерб составил более 6 миллионов рублей. Пограничники остановили преступников до того, как они успели выйти в море. Теперь им запрещён въезд в Россию, а на их имущество наложен арест на сумму 2,6 миллиона рублей. Расследование продолжается, и следователи ищут других участников группы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как браконьеры захватили целую реку в Приморье.

В сетях все устье: браконьеры захватывают одну из рек в Приморье — видео
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