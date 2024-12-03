Чудовищное ДТП: лобовое столкновение попало на камеру в Приморье — видео

На автомобильной дороге между Абрамовкой и Григорьевкой в Михайловском районе произошла страшная авария. Рулевой легковушки спровоцировал столкновение лоб в лоб, вылетев на встречную полосу. Второй участник столкновения, судя по кадрам, попытался уйти от ДТП, но тщетно, — авария все же случилась.