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Posted 3 декабря, 01:13

Published 3 декабря, 01:13

Modified 3 декабря, 01:15

Updated 3 декабря, 01:15

Жесткая авария попала на видеорегистратор в Приморском крае

Чудовищное ДТП: лобовое столкновение попало на камеру в Приморье — видео

3 декабря 2024, 01:13
Фото: vostokmedia.com.

Жесткая авария попала на видеорегистратор в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае случилось жуткое дорожное происшествие. Вероятно, обгон обернулся серьезной аварией.

На автомобильной дороге между Абрамовкой и Григорьевкой в Михайловском районе произошла страшная авария. Рулевой легковушки спровоцировал столкновение лоб в лоб, вылетев на встречную полосу. Второй участник столкновения, судя по кадрам, попытался уйти от ДТП, но тщетно, — авария все же случилась.

К счастью, авария обошлась без погибших, отметили в новых медиа. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тягач угодил в кювет в Приморском крае. Фура слетела с проезжей части и сложилась пополам. Подписчики соцсетей предполагают, что дорожное происшествие спровоцировала наледь на дороге.

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