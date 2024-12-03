Чудовищное ДТП: лобовое столкновение попало на камеру в Приморье — видео

Posted 3 декабря, 01:13
Published 3 декабря, 01:13
Modified 3 декабря, 01:15
Updated 3 декабря, 01:15
На автомобильной дороге между Абрамовкой и Григорьевкой в Михайловском районе произошла страшная авария. Рулевой легковушки спровоцировал столкновение лоб в лоб, вылетев на встречную полосу. Второй участник столкновения, судя по кадрам, попытался уйти от ДТП, но тщетно, — авария все же случилась.
К счастью, авария обошлась без погибших, отметили в новых медиа. Других подробностей инцидента пока не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тягач угодил в кювет в Приморском крае. Фура слетела с проезжей части и сложилась пополам. Подписчики соцсетей предполагают, что дорожное происшествие спровоцировала наледь на дороге.