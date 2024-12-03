Двигаемся в правильном направлении: льготное жилье становится доступнее в Приморье

На сегодняшний день около 36 000 семей приобрели жилье в крае благодаря государственной поддержке. Олег Кожемяко отметил, что сейчас реализуется еще одна программа, нацеленная на строительство арендного жилья. Приморцы смогут выкупать эти квартиры на льготных условиях.