Не пропустил скорую — ответит по закону: дело завели на наглого водителя в Приморье

Posted 3 декабря, 00:32
Published 3 декабря, 00:32
Modified 3 декабря, 00:34
Updated 3 декабря, 00:34
В Владивостоке возбуждено уголовное дело против 24-летнего водителя, который не пропустил скорую помощь.
2 декабря во дворе на Котельникова он перегородил выезд с придомовой территории, когда в машине скорой находилась пациентка. Из-за этого скорая помощь не могла выехать 20 минут. СУ СК возбудило уголовное дело в отношении автомобилиста.
Следователи начали проверку и назначили экспертизу, чтобы выяснить, был ли причинен вред здоровью пациентки. Водителю грозит наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке водитель пропустил скорую только после того, как ему пригрозили полицией.