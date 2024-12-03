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Posted 3 декабря, 00:32

Published 3 декабря, 00:32

Modified 3 декабря, 00:34

Updated 3 декабря, 00:34

Уголовное дело возбудили из-за водителя, не пропустившего скорую в Приморье

Не пропустил скорую — ответит по закону: дело завели на наглого водителя в Приморье

3 декабря 2024, 00:32
Фото: primorsky_sledcom.

Уголовное дело возбудили из-за водителя, не пропустившего скорую в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Водителя, который заблокировал выезд карете скорой с пациенткой, ждет расследование. Он не пропускал медиков, пока ему не сказали, что вызвали полицию.

В Владивостоке возбуждено уголовное дело против 24-летнего водителя, который не пропустил скорую помощь.

2 декабря во дворе на Котельникова он перегородил выезд с придомовой территории, когда в машине скорой находилась пациентка. Из-за этого скорая помощь не могла выехать 20 минут. СУ СК возбудило уголовное дело в отношении автомобилиста.

Следователи начали проверку и назначили экспертизу, чтобы выяснить, был ли причинен вред здоровью пациентки. Водителю грозит наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке водитель пропустил скорую только после того, как ему пригрозили полицией.

Ничего святого: водитель не пропускал скорую, пока не приехала полиция в Приморье
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