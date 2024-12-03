Пешеход лежит посреди дороги, переезд закрыт: человека сбили у путей во Владивостоке

Posted 3 декабря, 03:01
Published 3 декабря, 03:01
Modified 3 декабря, 03:03
Updated 3 декабря, 03:03
В новых медиа сообщают, что на железнодорожном переезде в районе Океанской во Владивостоке сбили человека. По словам очевидцев, пострадала женщина-пешеход.
В данный момент обстоятельства случившегося выясняют. В каком состоянии пострадавшая, и в сознании ли она, не сообщалось. Как она оказалась перед движущимся транспортным средством, неизвестно.
Пешеходам и автомобилистам напоминают о том, что нужно быть предельно осторожными на пешеходных переходах и железнодорожных переездах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Надеждинском районе Приморья.