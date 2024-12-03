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Posted 3 декабря, 03:01

Published 3 декабря, 03:01

Modified 3 декабря, 03:03

Updated 3 декабря, 03:03

Человека сбили на ж/д переезде во Владивостоке

Пешеход лежит посреди дороги, переезд закрыт: человека сбили у путей во Владивостоке

3 декабря 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney.

Человека сбили на ж/д переезде во Владивостоке

Сюжет
Авария
Очевидцы сообщают, что железнодорожный переезд на Океанской закрыт. Там сбили пешехода, информация об этом появилась в сети.

В новых медиа сообщают, что на железнодорожном переезде в районе Океанской во Владивостоке сбили человека. По словам очевидцев, пострадала женщина-пешеход.

В данный момент обстоятельства случившегося выясняют. В каком состоянии пострадавшая, и в сознании ли она, не сообщалось. Как она оказалась перед движущимся транспортным средством, неизвестно.

Пешеходам и автомобилистам напоминают о том, что нужно быть предельно осторожными на пешеходных переходах и железнодорожных переездах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Надеждинском районе Приморья.

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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Железнодорожный переезд#Приморский край#Авария#Приморье#Происшествия#Пешеход
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