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Posted 2 декабря, 23:59

Published 2 декабря, 23:59

Modified 3 декабря, 00:01

Updated 3 декабря, 00:01

Тридцатиградусные морозы ударили по Приморскому краю

Промерзаем до костей: почти погодная аномалия зафиксирована в Приморье

2 декабря 2024, 23:59
Фото: Изображение Midjourney.

Тридцатиградусные морозы ударили по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Температура воздуха резко понизилась в Приморском крае. Кое-где столбики термометров показали почти -30°C.

Минувшая ночь выдалась по-настоящему морозной в регионе. Самые низкие температуры зафиксировали в северных районах края, сообщает портал «Маглипогода». Так, -26 — -25 градусов по Цельсию показали термометры в Дальнереченске и селе Дальний Кут. По Лесозаводску тоже ударили морозы ниже -20 градусов. Но рекордсменом в «морозной битве» стало село Прохоры, сообщил Руслан Юрковский. В Спасском районе уличный градусник показал -29 градусов.

На побережье минимальные температуры были комфортнее. В Фокино и Шкотово — -12, а в Преображении -10 градусов.

Стоит отметить, что во Владивостоке температуры тоже опустились до зимних значений. В 9:45 столбик термометра показал -15 градусов.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что улицы дальневосточной столицы знатно подморозило. Автомобилисты встали в пробки из-за «скользящих обстоятельств» на дорогах.

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