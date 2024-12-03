Промерзаем до костей: почти погодная аномалия зафиксирована в Приморье

Posted 2 декабря, 23:59
Published 2 декабря, 23:59
Modified 3 декабря, 00:01
Updated 3 декабря, 00:01
Минувшая ночь выдалась по-настоящему морозной в регионе. Самые низкие температуры зафиксировали в северных районах края, сообщает портал «Маглипогода». Так, -26 — -25 градусов по Цельсию показали термометры в Дальнереченске и селе Дальний Кут. По Лесозаводску тоже ударили морозы ниже -20 градусов. Но рекордсменом в «морозной битве» стало село Прохоры, сообщил Руслан Юрковский. В Спасском районе уличный градусник показал -29 градусов.
На побережье минимальные температуры были комфортнее. В Фокино и Шкотово — -12, а в Преображении -10 градусов.
Стоит отметить, что во Владивостоке температуры тоже опустились до зимних значений. В 9:45 столбик термометра показал -15 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что улицы дальневосточной столицы знатно подморозило. Автомобилисты встали в пробки из-за «скользящих обстоятельств» на дорогах.