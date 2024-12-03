Промерзаем до костей: почти погодная аномалия зафиксирована в Приморье

Минувшая ночь выдалась по-настоящему морозной в регионе. Самые низкие температуры зафиксировали в северных районах края, сообщает портал «Маглипогода». Так, -26 — -25 градусов по Цельсию показали термометры в Дальнереченске и селе Дальний Кут. По Лесозаводску тоже ударили морозы ниже -20 градусов. Но рекордсменом в «морозной битве» стало село Прохоры, сообщил Руслан Юрковский. В Спасском районе уличный градусник показал -29 градусов.