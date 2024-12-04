Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

Новые пятитысячные купюры выпустили в октябре 2023 года, однако в регионах они распространялись постепенно. Сейчас модернизированные банкноты начали появляться в Приморье. Местному населению необходимо знать, как выглядит купюра после обновлений. Также жителям региона нужно уметь проверять их подлинность, отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.