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Posted 4 декабря, 04:37

Published 4 декабря, 04:37

Modified 4 декабря, 04:40

Updated 4 декабря, 04:40

Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

Как отличить подделку? — Новые пятитысячные купюры появились в Приморье — фото, видео

4 декабря 2024, 04:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
В Приморском крае прошла презентация модернизированной банкноты Банка России номиналом 5 000 рублей. Также на мероприятии провели мастер-класс по определению признаков ее подлинности. Корреспондент «Восток-Медиа» поделился кадрами с места событий.

Новые пятитысячные купюры выпустили в октябре 2023 года, однако в регионах они распространялись постепенно. Сейчас модернизированные банкноты начали появляться в Приморье. Местному населению необходимо знать, как выглядит купюра после обновлений. Также жителям региона нужно уметь проверять их подлинность, отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Видео: vostokmedia.com.

Эксперт продемонстрировал, как самостоятельно или с помощью специального кассового аппарата проверить защитные признаки новых банкнот.

Фото: vostokmedia.com

Также специалисты предоставили подробный разбор обновленной купюры. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сокращается количество фальшивых банкнот. Несмотря на положительную тенденцию, жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность в обращении с деньгами.

На Дальнем Востоке выявили 43 фальшивые банкноты
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