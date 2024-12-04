Куда ещё ниже? — «адские» морозы -32°С ударили по Приморью

Posted 4 декабря, 00:55
Published 4 декабря, 00:55
Modified 4 декабря, 00:57
Updated 4 декабря, 00:57
Морозы в регионе бьют рекорды. Вчера максимальный температурный фон составил -1 — -14 °С. Минувшей ночью столбики термометров опустились до -32 °С, сообщает «Примгидромет».
Сегодня и в четверг, 4 и 5 декабря, существенных изменений не ожидается. Только ближайшей ночью будет теплее на 1 — 5 градусов, в сравнении со вчерашней.
Во Владивостоке ночь тоже выдалась холодной. Температура воздуха составила -9 °С. А вот сегодня в дальневосточной столице столбики термометров поднимутся до -1 — -4 °С. Однако ночью похолодает до -5 — -8 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжает властвовать морозная зима. На дорогах по-прежнему гололедица и снежный накат.