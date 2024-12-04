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Posted 4 декабря, 00:55

Published 4 декабря, 00:55

Modified 4 декабря, 00:57

Updated 4 декабря, 00:57

Жуткий холод неумолимо бьет по Приморскому краю

Куда ещё ниже? — «адские» морозы -32°С ударили по Приморью

4 декабря 2024, 00:55
Фото: vostokmedia.com.

Жуткий холод неумолимо бьет по Приморскому краю

Сюжет
Зима
В Приморском крае становится невероятно холодно. Температура воздуха опускается до -32°С. Что ждет регион дальше?

Морозы в регионе бьют рекорды. Вчера максимальный температурный фон составил -1 — -14 °С. Минувшей ночью столбики термометров опустились до -32 °С, сообщает «Примгидромет».

Сегодня и в четверг, 4 и 5 декабря, существенных изменений не ожидается. Только ближайшей ночью будет теплее на 1 — 5 градусов, в сравнении со вчерашней.

Во Владивостоке ночь тоже выдалась холодной. Температура воздуха составила -9 °С. А вот сегодня в дальневосточной столице столбики термометров поднимутся до -1 — -4 °С. Однако ночью похолодает до -5 — -8 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжает властвовать морозная зима. На дорогах по-прежнему гололедица и снежный накат.

И снова гололедица: зима обосновалась в Приморском крае всерьёз
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