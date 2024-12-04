Морозы -30°С: в каких районах Приморья ожидается снег? — прогноз погоды на выходные

Posted 4 декабря, 01:53
Published 4 декабря, 01:53
Modified 4 декабря, 01:55
Updated 4 декабря, 01:55
Снег не обойдет стороной регион в ближайшие выходные, сообщает «Примгидромет». Однако интенсивных осадков не предвидится.
Так, в субботу, 7 декабря, небольшой снег прогнозируется в центральных районах. Ночью температура воздуха опустится до -27 °С. Днем минусовые значения сохранятся — -3 — -15 °С. В воскресенье, 8 декабря, ночь выдастся еще холоднее, чем накануне. Зато днем будет немного выше, в сравнении с субботой.
Во Владивостоке ожидается солнечная погода и северо-западный ветер. Минимальный температурный фон составит -7 — -11 °С. Максимальный будет колебаться от -2 до -6 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ночи стали жутко холодными. В некоторых уголках региона зафиксировали -32 °С.