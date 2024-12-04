Морозы -30°С: в каких районах Приморья ожидается снег? — прогноз погоды на выходные

Так, в субботу, 7 декабря, небольшой снег прогнозируется в центральных районах. Ночью температура воздуха опустится до -27 °С. Днем минусовые значения сохранятся — -3 — -15 °С. В воскресенье, 8 декабря, ночь выдастся еще холоднее, чем накануне. Зато днем будет немного выше, в сравнении с субботой.