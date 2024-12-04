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Posted 4 декабря, 01:53

Published 4 декабря, 01:53

Modified 4 декабря, 01:55

Updated 4 декабря, 01:55

Морозными и снежными будут ближайшие выходные в Приморском крае

Морозы -30°С: в каких районах Приморья ожидается снег? — прогноз погоды на выходные

4 декабря 2024, 01:53
Фото: 1MI.

Морозными и снежными будут ближайшие выходные в Приморском крае

Сюжет
Погода
Мощные морозы продолжают испытывать Приморский край. Жутким холодам компанию составит снег, отметили синоптики.

Снег не обойдет стороной регион в ближайшие выходные, сообщает «Примгидромет». Однако интенсивных осадков не предвидится.

Так, в субботу, 7 декабря, небольшой снег прогнозируется в центральных районах. Ночью температура воздуха опустится до -27 °С. Днем минусовые значения сохранятся — -3 — -15 °С. В воскресенье, 8 декабря, ночь выдастся еще холоднее, чем накануне. Зато днем будет немного выше, в сравнении с субботой.

Во Владивостоке ожидается солнечная погода и северо-западный ветер. Минимальный температурный фон составит -7 — -11 °С. Максимальный будет колебаться от -2 до -6 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ночи стали жутко холодными. В некоторых уголках региона зафиксировали -32 °С.

Куда ещё ниже? — «адские» морозы -32°С ударили по Приморью
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