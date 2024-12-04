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Posted 3 декабря, 23:23

Published 3 декабря, 23:23

Modified 3 декабря, 23:25

Updated 3 декабря, 23:25

Массовая авария произошла в пригороде Владивостока

Растянулись на несколько метров: массовое ДТП случилось во Владивостоке — видео

3 декабря 2024, 23:23
Фото: 1MI.

Массовая авария произошла в пригороде Владивостока

Сюжет
Автомобилисты
Несколько автомобилей попало в дорожное происшествие возле съезда с Низководного моста во Владивостоке. Путь в Трудовое заметно осложнен из-за инцидента.

Минувшей ночью наблюдался небольшой затор со стороны дальневосточной столицы к Артему. Всему виной тройное столкновение машин поодаль развязки с объездной трассы Седанка — Патрокл.

Вероятно, между автомобилистами произошло недопонимание на повороте и кто-то из водителей спровоцировал аварию в крайне неудачном месте поздним вечером, когда многие возвращались домой. Подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших тоже пока неизвестно.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае. Очевидцы заявили, что один из рулевых не заметил спецтранспорт и не пропустил силовиков.

Патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае
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