Растянулись на несколько метров: массовое ДТП случилось во Владивостоке — видео

Posted 3 декабря, 23:23
Published 3 декабря, 23:23
Modified 3 декабря, 23:25
Updated 3 декабря, 23:25
Минувшей ночью наблюдался небольшой затор со стороны дальневосточной столицы к Артему. Всему виной тройное столкновение машин поодаль развязки с объездной трассы Седанка — Патрокл.
Вероятно, между автомобилистами произошло недопонимание на повороте и кто-то из водителей спровоцировал аварию в крайне неудачном месте поздним вечером, когда многие возвращались домой. Подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших тоже пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае. Очевидцы заявили, что один из рулевых не заметил спецтранспорт и не пропустил силовиков.