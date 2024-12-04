Разгрузят важную трассу: изменят движение на проблемном участке Владивостока

Posted 4 декабря, 06:46
Published 4 декабря, 06:46
Modified 4 декабря, 06:48
Updated 4 декабря, 06:48
В связи с ремонтными работами поменяется направление главной дороги при съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону Дальхимпрома, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Знаки главной дороги установят в двух местах, — на съезде в сторону Проселочной и в обратном направлении, — для координации потоков автомобилей.
«Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о преображении трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Ремонтные работы позволят разгрузить важную дорогу Владивостока.