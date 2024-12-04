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Posted 4 декабря, 06:46

Published 4 декабря, 06:46

Modified 4 декабря, 06:48

Updated 4 декабря, 06:48

Разгрузят важную трассу: изменят движение на проблемном участке Владивостока

Разгрузят важную трассу: изменят движение на проблемном участке Владивостока

4 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Схема движения
Во Владивостоке изменится схема движения на важной авторазвязке. Такая мера необходима из-за ремонтных работ.

В связи с ремонтными работами поменяется направление главной дороги при съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону Дальхимпрома, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Знаки главной дороги установят в двух местах, — на съезде в сторону Проселочной и в обратном направлении, — для координации потоков автомобилей.

«Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о преображении трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Ремонтные работы позволят разгрузить важную дорогу Владивостока.

Важный участок планируют изменить: загруженная трасса преобразится в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Дорожные работы#Схема движения#Приморский край#Ремонтные работы
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