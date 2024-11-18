Выяснилось, что будут делать после падения части крыши на человека во Владивостоке

Posted 18 ноября, 08:57
Published 18 ноября, 08:57
Modified 18 ноября, 08:59
Updated 18 ноября, 08:59
В сети появилась публикация о том, что фрагмент кровли с автобусной остановки упал на прохожего во Владивостоке. По словам очевидцев, все произошло мгновенно и внезапно.
В мэрии Владивостока рассказали редакции «Восток-Медиа», что городские власти будут делать с остановками после сообщения о том, что фрагмент кровли одного из павильонов упал на человека. О пострадавшем сотрудникам администрации не сообщали.
Специалисты рассказали, что в управлении дорог уже составили список из 25 павильонов, на которых необходимо провести ремонтные работы. По итогам открытого электронного аукциона подрядчика найти не смогли.
В связи с тем, что на части адресов ремонт требуется провести оперативно, мэрия заключит прямой контракт. В список включат самые поврежденные остановки, в их числе будет и павильон на «Энерготехникуме». Ремонт проведут в этом году, сообщили сотрудники управления дорог.
Кроме того, до конца года в городе оборудуют шесть автобусных остановок. Новые павильоны появятся на остановках «Больница ДВНЦ», «Мельзавод», «Военное Шоссе», «Поликлиника 5» и «Баляева» (в районе Луговой, 85в).
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобусная остановка улетела во Владивостоке.