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Posted 18 ноября, 08:57

Published 18 ноября, 08:57

Modified 18 ноября, 08:59

Updated 18 ноября, 08:59

Выяснилось, что будут делать после падения части крыши на человека во Владивостоке

Выяснилось, что будут делать после падения части крыши на человека во Владивостоке

18 ноября 2024, 08:57
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Безопасность
В понедельник в сети появилась информация о том, что на человека упал фрагмент кровли павильона. Редакция «Восток-Медиа» постаралась выяснить подробности. В управлении дорог Владивостока рассказали, что планируют сделать в ближайшее время, чтобы такого не повторилось.

В сети появилась публикация о том, что фрагмент кровли с автобусной остановки упал на прохожего во Владивостоке. По словам очевидцев, все произошло мгновенно и внезапно.

«Случилось моментально»: крыша упала на человека во Владивостоке — что известно
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В мэрии Владивостока рассказали редакции «Восток-Медиа», что городские власти будут делать с остановками после сообщения о том, что фрагмент кровли одного из павильонов упал на человека. О пострадавшем сотрудникам администрации не сообщали.

Специалисты рассказали, что в управлении дорог уже составили список из 25 павильонов, на которых необходимо провести ремонтные работы. По итогам открытого электронного аукциона подрядчика найти не смогли.

В связи с тем, что на части адресов ремонт требуется провести оперативно, мэрия заключит прямой контракт. В список включат самые поврежденные остановки, в их числе будет и павильон на «Энерготехникуме». Ремонт проведут в этом году, сообщили сотрудники управления дорог.

Кроме того, до конца года в городе оборудуют шесть автобусных остановок. Новые павильоны появятся на остановках «Больница ДВНЦ», «Мельзавод», «Военное Шоссе», «Поликлиника 5» и «Баляева» (в районе Луговой, 85в).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автобусная остановка улетела во Владивостоке.

«Автобусная остановка» улетела во Владивостоке — фото
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