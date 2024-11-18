Выяснилось, что будут делать после падения части крыши на человека во Владивостоке

В связи с тем, что на части адресов ремонт требуется провести оперативно, мэрия заключит прямой контракт. В список включат самые поврежденные остановки, в их числе будет и павильон на «Энерготехникуме». Ремонт проведут в этом году, сообщили сотрудники управления дорог.