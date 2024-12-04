Ребенка незаконно изъяли из семьи опекунов и отправили в детский дом в Приморье

Posted 4 декабря, 10:12
Published 4 декабря, 10:12
Modified 4 декабря, 10:14
Updated 4 декабря, 10:14
Уссурийская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о превышении полномочий в связи с изъятием у опекунов несовершеннолетней девочки, родившейся в 2016 году.
3 декабря стало известно, что опека была отменена без должного соблюдения прав ребенка, и девочка была изъята из семьи, где она прожила более пяти лет. Ее поместили в социально-реабилитационный центр, что создало психотравмирующую ситуацию.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая ударила чужого ребенка в Приморском крае.