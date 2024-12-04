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Posted 4 декабря, 10:12

Published 4 декабря, 10:12

Modified 4 декабря, 10:14

Updated 4 декабря, 10:14

Ребенка незаконно изъяли из семьи опекунов и отправили в детский дом в Приморье

Ребенка незаконно изъяли из семьи опекунов и отправили в детский дом в Приморье

4 декабря 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Девочку забрали из семьи и поместили в детский дом. Прокуратура Приморья установила, что это сделали незаконно.

Уссурийская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о превышении полномочий в связи с изъятием у опекунов несовершеннолетней девочки, родившейся в 2016 году.

3 декабря стало известно, что опека была отменена без должного соблюдения прав ребенка, и девочка была изъята из семьи, где она прожила более пяти лет. Ее поместили в социально-реабилитационный центр, что создало психотравмирующую ситуацию.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая ударила чужого ребенка в Приморском крае.

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