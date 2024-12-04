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Posted 4 декабря, 01:10

Published 4 декабря, 01:10

Modified 4 декабря, 01:12

Updated 4 декабря, 01:12

Машину охватил пожар возле медучреждения во Владивостоке

«Вспыхнула на ходу»: автомобиль загорелся около больницы во Владивостоке — фото

4 декабря 2024, 01:10
Фото: Изображение Midjourney.

Машину охватил пожар возле медучреждения во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке произошло возгорание легковушки. Жуткие кадры попали на камеру очевидца.

Автомобиль полыхает около Тысячекоечной больницы, поделились в новых медиа. Очевидцы отметили, что машина загорелась на ходу. Однако, по словам свидетелей, водитель и пассажиры успели выскочить из транспорта, который охватило пламя.

О причинах произошедшего инцидента и других подробностей пока не сообщается. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию.

Фото: vtoryakvdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автостоянке случился пожар. Огнеборцы в кратчайшие сроки прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание.

Пожарные быстро потушили возгорание на автостоянке во Владивостоке
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