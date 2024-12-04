«Вспыхнула на ходу»: автомобиль загорелся около больницы во Владивостоке — фото

Posted 4 декабря, 01:10
Published 4 декабря, 01:10
Modified 4 декабря, 01:12
Updated 4 декабря, 01:12
Автомобиль полыхает около Тысячекоечной больницы, поделились в новых медиа. Очевидцы отметили, что машина загорелась на ходу. Однако, по словам свидетелей, водитель и пассажиры успели выскочить из транспорта, который охватило пламя.
О причинах произошедшего инцидента и других подробностей пока не сообщается. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автостоянке случился пожар. Огнеборцы в кратчайшие сроки прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание.