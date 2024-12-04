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Posted 4 декабря, 00:40

Published 4 декабря, 00:40

Modified 4 декабря, 00:44

Updated 4 декабря, 00:44

Зарезал человека, но не попал в тюрьму? — подробности убийства в Приморье

Зарезал человека, но не попал в тюрьму? — подробности убийства в Приморье

4 декабря 2024, 00:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Убийство
В Приморском крае нетрезвый мужчина погубил неприятеля. Однако за решетку он так и не попал. Как ему удалось «избежать» наказания? — узнаете в материале.

В Михайловском районе алкогольная посиделка обернулась конфликтом, а закончилась поножовщиной. Приморец три раза ударил оппонента, который скончался от полученных повреждений, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Подозреваемый стал фигурантом дела: умышленное убийство. Однако присяжные вынесли вердикт, — подсудимый защищался от нападения. Его действия переквалифицировали в «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Таким образом, мужчине назначили наказание — ограничение свободы на один год и четыре месяца.

«Поскольку преступление совершенно в 2019 году, мужчина был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейная ссора закончилась расчлененкой в Приморском крае.

Семейный конфликт обернулся расчлененкой в Приморье
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