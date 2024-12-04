Зарезал человека, но не попал в тюрьму? — подробности убийства в Приморье

Posted 4 декабря, 00:40
Published 4 декабря, 00:40
Modified 4 декабря, 00:44
Updated 4 декабря, 00:44
В Михайловском районе алкогольная посиделка обернулась конфликтом, а закончилась поножовщиной. Приморец три раза ударил оппонента, который скончался от полученных повреждений, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.
Подозреваемый стал фигурантом дела: умышленное убийство. Однако присяжные вынесли вердикт, — подсудимый защищался от нападения. Его действия переквалифицировали в «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».
Таким образом, мужчине назначили наказание — ограничение свободы на один год и четыре месяца.
«Поскольку преступление совершенно в 2019 году, мужчина был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейная ссора закончилась расчлененкой в Приморском крае.