Город встанет? Проезд перекрестков затруднен во Владивостоке

Posted 5 декабря, 02:59
Published 5 декабря, 02:59
Modified 5 декабря, 03:01
Updated 5 декабря, 03:01
Во Владивостоке в связи с отключением электроэнергии временно обесточены светофоры на Борисенко, 10/7, 16, 22 и на перекрестках улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, а также Нейбута — Ладыгина.
Автомобилистам напоминают, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать осторожность на дорогах.
Отключение светофоров может привести к затруднениям в движении и увеличению числа аварийных ситуаций. Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность и следить за дорожной обстановкой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ремонтных работах на важном участке дороги во Владивостоке.