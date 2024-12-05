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Posted 5 декабря, 02:59

Published 5 декабря, 02:59

Modified 5 декабря, 03:01

Updated 5 декабря, 03:01

Город встанет? Проезд перекрестков затруднен во Владивостоке

Город встанет? Проезд перекрестков затруднен во Владивостоке

5 декабря 2024, 02:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке оказались обесточены светофоры сразу на нескольких участках улиц.

Во Владивостоке в связи с отключением электроэнергии временно обесточены светофоры на Борисенко, 10/7, 16, 22 и на перекрестках улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, а также Нейбута — Ладыгина.

Автомобилистам напоминают, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать осторожность на дорогах.

Отключение светофоров может привести к затруднениям в движении и увеличению числа аварийных ситуаций. Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность и следить за дорожной обстановкой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ремонтных работах на важном участке дороги во Владивостоке.

Город встанет? Очередные работы проводят на важном участке во Владивостоке
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