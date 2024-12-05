vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 23:10

Published 4 декабря, 23:10

Modified 4 декабря, 23:48

Updated 4 декабря, 23:48

Плюсовые температуры сменяются сильными морозами в Приморском крае

От -23°C до +1: нестабильные морозы и удивительное тепло схлестнулись в Приморье

4 декабря 2024, 23:10
Фото: Изображение Midjourney.

Плюсовые температуры сменяются сильными морозами в Приморском крае

Сюжет
Погода
Самые что ни на есть погодные качели продолжаются в Приморском крае. По ночам ударяет «адский» холод, а к обеду наступает весна со слабыми плюсовыми значениями.

Сегодня, 5 декабря, суровые морозы -23°C плавно перейдут в необычайно теплую погоду для региона, — +1°C. В центральных районах пройдет небольшой снег, кое-где ожидаются умеренные осадки. Местами сохраняется гололед и снежный накат. Также в крае будет дуть сильный ветер.

Во Владивостоке без осадков, ночной ветер успокоится к обеду. Днем температура воздуха составит -1 — -3°C. В Уссурийске снега не прогнозируется, западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до -2°C в течение дня. В Находке небольшая облачность, снегопада не предвидится, дуновение ветра снизится до умеренного после полудня. Воздух прогреется до +1°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в Приморском крае было жутко холодно. В некоторых уголках региона стрелки термометров показали значения ниже -32 градусов по Цельсию.

Куда ещё ниже? — «адские» морозы -32°С ударили по Приморью
Узнать подробнее
Читайте также:
Циклон и мороз до -24°C: чего ждать от погоды жителям Приморья?Жгучая зима: сильный ветер и жуткие морозы нагрянут в ПриморьеНебольшой снег пойдет ночью в Приморье — синоптики рассказали о погоде на завтра
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Снег#Мороз#Ветер#Приморский край#Осадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика