От -23°C до +1: нестабильные морозы и удивительное тепло схлестнулись в Приморье

Posted 4 декабря, 23:10
Published 4 декабря, 23:10
Modified 4 декабря, 23:48
Updated 4 декабря, 23:48
Сегодня, 5 декабря, суровые морозы -23°C плавно перейдут в необычайно теплую погоду для региона, — +1°C. В центральных районах пройдет небольшой снег, кое-где ожидаются умеренные осадки. Местами сохраняется гололед и снежный накат. Также в крае будет дуть сильный ветер.
Во Владивостоке без осадков, ночной ветер успокоится к обеду. Днем температура воздуха составит -1 — -3°C. В Уссурийске снега не прогнозируется, западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до -2°C в течение дня. В Находке небольшая облачность, снегопада не предвидится, дуновение ветра снизится до умеренного после полудня. Воздух прогреется до +1°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в Приморском крае было жутко холодно. В некоторых уголках региона стрелки термометров показали значения ниже -32 градусов по Цельсию.