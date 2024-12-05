От -23°C до +1: нестабильные морозы и удивительное тепло схлестнулись в Приморье

Во Владивостоке без осадков, ночной ветер успокоится к обеду. Днем температура воздуха составит -1 — -3°C. В Уссурийске снега не прогнозируется, западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до -2°C в течение дня. В Находке небольшая облачность, снегопада не предвидится, дуновение ветра снизится до умеренного после полудня. Воздух прогреется до +1°C.