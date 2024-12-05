Погиб на месте: легковушку уничтожило в страшной аварии во Владивостоке — фото

Posted 5 декабря, 00:21
Published 5 декабря, 00:21
Modified 5 декабря, 00:23
Updated 5 декабря, 00:23
На Русском острове случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщают аварийные комиссары. Рулевой Toyota Corolla Fielder врезался в маршрутный автобус, который стоял перед светофором. От удара «Филдер» отбросило на Toyota Prius.
Водитель «Короллы» погиб от полученных травм. Жуткие кадры, сделанные на месте аварии, разлетелись в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе в Приморском крае малолитражка столкнулась с грузовиком и превратилась в жестянку. Один из пассажиров легковушки умер в реанимации после аварии.