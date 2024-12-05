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Posted 5 декабря, 00:21

Published 5 декабря, 00:21

Modified 5 декабря, 00:23

Updated 5 декабря, 00:23

Смертельная авария произошла во Владивостоке

Погиб на месте: легковушку уничтожило в страшной аварии во Владивостоке — фото

5 декабря 2024, 00:21
Фото: 1MI.

Смертельная авария произошла во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке машина влетела в автобус. Авто расплющило от удара. Столкновение стало смертельным обстоятельством для водителя легковушки.

На Русском острове случилось дорожное происшествие со смертельным исходом, сообщают аварийные комиссары. Рулевой Toyota Corolla Fielder врезался в маршрутный автобус, который стоял перед светофором. От удара «Филдер» отбросило на Toyota Prius.

Водитель «Короллы» погиб от полученных травм. Жуткие кадры, сделанные на месте аварии, разлетелись в новых медиа.

Фото: autogarant_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе в Приморском крае малолитражка столкнулась с грузовиком и превратилась в жестянку. Один из пассажиров легковушки умер в реанимации после аварии.

Умер в реанимации: автомобиль расплющило в ДТП с грузовиком в Приморье — фото
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