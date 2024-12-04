Не пропустила патрульный автомобиль: подробности ДТП со спецтранспортом в Приморье

Posted 4 декабря, 00:10
Published 4 декабря, 00:10
Modified 4 декабря, 00:12
Updated 4 декабря, 00:12
Спецтранспорт попал в ДТП в Славянке. В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями инцидента.
Водитель Toyota Gala поворачивала налево и не уступила дорогу служебному автомобилю, который двигался по встречной полосе на главной дороге.
В результате аварии пострадала рулевая «Тойоты», девушке назначили амбулаторное лечение. Также установлено, что водительский стаж горожанки составляет семь лет. В 2024 году ее не привлекали за нарушения ПДД.
«По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«Главное, что все целы остались»;
«Это точно. Хорошо, что обошлось без серьезных травм. Думаю, после такого девушка будет внимательнее за рулем»;
«Никто не застрахован от таких случаев. Никто не попал в больницу — хорошо. А машины чинятся».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тройное столкновение легковушек спровоцировало небольшой затор в пригороде дальневосточной столицы. Движение в сторону Трудового значительно осложнилось.