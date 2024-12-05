Пробрались через окно: вопиющий инцидент случился в многоэтажке Владивостока — видео

Posted 5 декабря, 03:56
Published 5 декабря, 03:56
Modified 5 декабря, 03:58
Updated 5 декабря, 03:58
В дальневосточной столице на Эгершельде произошел возмутительный инцидент. Неизвестные пробрались в многоэтажку через окно и устроили настоящий погром, сообщают в новых медиа.
Злоумышленники не только разбили окно, но и вырвали коробки интернета и выключатели, оторвали провода. Страшно представить, какую цель преследовали вандалы. Жильцы дома не на шутку взволнованы ситуацией. Ведь в доме проживают пенсионеры и маленькие дети, отметили горожане.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из высоток сгорел электрический щиток во Владивостоке. К слову, чуть позже молодой человек, проживающий в этом доме, поделился с редакцией, что ему пришлось обходиться без электричества, пока специалисты не починили проводку.