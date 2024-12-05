Пробрались через окно: вопиющий инцидент случился в многоэтажке Владивостока — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из высоток сгорел электрический щиток во Владивостоке. К слову, чуть позже молодой человек, проживающий в этом доме, поделился с редакцией, что ему пришлось обходиться без электричества, пока специалисты не починили проводку.