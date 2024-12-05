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Posted 5 декабря, 03:56

Published 5 декабря, 03:56

Modified 5 декабря, 03:58

Updated 5 декабря, 03:58

Неизвестные залезли в дом через окно и разгромили подъезд в Приморье

Пробрались через окно: вопиющий инцидент случился в многоэтажке Владивостока — видео

5 декабря 2024, 03:56
Фото: 1MI.

Неизвестные залезли в дом через окно и разгромили подъезд в Приморье

Сюжет
Пенсионеры
Возмутительное происшествие приключилось во Владивостоке. Вандалы проникли в многоквартирный дом и устроили в нем немыслимое.

В дальневосточной столице на Эгершельде произошел возмутительный инцидент. Неизвестные пробрались в многоэтажку через окно и устроили настоящий погром, сообщают в новых медиа.

Видео: novosti_primorye25.

Злоумышленники не только разбили окно, но и вырвали коробки интернета и выключатели, оторвали провода. Страшно представить, какую цель преследовали вандалы. Жильцы дома не на шутку взволнованы ситуацией. Ведь в доме проживают пенсионеры и маленькие дети, отметили горожане.

Фото: novosti_primorye25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одной из высоток сгорел электрический щиток во Владивостоке. К слову, чуть позже молодой человек, проживающий в этом доме, поделился с редакцией, что ему пришлось обходиться без электричества, пока специалисты не починили проводку.

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