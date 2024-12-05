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Posted 4 декабря, 23:56

Published 4 декабря, 23:56

Modified 4 декабря, 23:58

Updated 4 декабря, 23:58

К суровым холодам готовится Приморский край

Солнце не греет: в Приморье надолго придут трескучие морозы до -30 градусов

4 декабря 2024, 23:56
Фото: 1MI.

К суровым холодам готовится Приморский край

Сюжет
Погода
Приморский край пережил жуткие метели, теперь в регионе наблюдается спокойная синоптическая обстановка. Как долго солнечная погода будет радовать местное население?

В регионе установилась спокойная погода. По словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, такая обстановка будет сохраняться, как минимум, десять дней. Однако температурный качели тоже не дадут расслабиться местному населению.

Мелкомасштабные волны приносят то понижение, то повышение значений термометров. Также кое-где выпадает снег. Однако во второй декаде декабря ситуация может поменяться.

К слову, приморцев ждут суровые зимние морозы. Столбики термометров будут опускаться до -30°С. Во Владивостоке минимальные температуры составят -10 — -12°С.

«Словом, погода пока спокойная и умеренно морозная», — отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крепкие морозы сменятся плюсовой температурой в Приморском крае.

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