Солнце не греет: в Приморье надолго придут трескучие морозы до -30 градусов

Posted 4 декабря, 23:56
Published 4 декабря, 23:56
Modified 4 декабря, 23:58
Updated 4 декабря, 23:58
В регионе установилась спокойная погода. По словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, такая обстановка будет сохраняться, как минимум, десять дней. Однако температурный качели тоже не дадут расслабиться местному населению.
Мелкомасштабные волны приносят то понижение, то повышение значений термометров. Также кое-где выпадает снег. Однако во второй декаде декабря ситуация может поменяться.
К слову, приморцев ждут суровые зимние морозы. Столбики термометров будут опускаться до -30°С. Во Владивостоке минимальные температуры составят -10 — -12°С.
«Словом, погода пока спокойная и умеренно морозная», — отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крепкие морозы сменятся плюсовой температурой в Приморском крае.