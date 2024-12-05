«Все в крови»: страшный инцидент произошел на подледной рыбалке в Приморье — видео

Posted 5 декабря, 03:24
Published 5 декабря, 03:24
Modified 5 декабря, 04:11
Updated 5 декабря, 04:11
В дальневосточной столице нашлись смельчаки, которые начали сезон зимней рыбалки, невзирая на запрет. Официально выход на лед будет разрешен только с 12 января 2025 года, но приморцы решили пренебречь распоряжением администрации.
Жуткий инцидент произошел на Угольной, сообщили в новых медиа. Так, любитель удочек вышел на лед и оказался в воде. К счастью, бедолагу заметили двое мужчин, отметили в социальных сетях. По данным из местных телеграм-каналов, неравнодушные очевидцы вытащили любителя рыбки на сушу.
«Все в крови. Будьте осторожны на льду», — подметил очевидец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыбак провалился под лед и погиб. Житель Шкотовского района отправился на зимнюю рыбалку в середине ноября.