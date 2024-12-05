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Posted 5 декабря, 03:24

Published 5 декабря, 03:24

Modified 5 декабря, 04:11

Updated 5 декабря, 04:11

Мужчина провалился под лед в Приморском крае

«Все в крови»: страшный инцидент произошел на подледной рыбалке в Приморье — видео

5 декабря 2024, 03:24
Фото: 1MI.

Мужчина провалился под лед в Приморском крае

Сюжет
Зимняя рыбалка
Жители Приморского края отчаянно рвутся на лед. Один из любителей удочек, скорее всего, уже пожалел, что отправился на водоем. Ведь он мог не вернуться с злосчастной рыбалки.

В дальневосточной столице нашлись смельчаки, которые начали сезон зимней рыбалки, невзирая на запрет. Официально выход на лед будет разрешен только с 12 января 2025 года, но приморцы решили пренебречь распоряжением администрации.

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Жуткий инцидент произошел на Угольной, сообщили в новых медиа. Так, любитель удочек вышел на лед и оказался в воде. К счастью, бедолагу заметили двое мужчин, отметили в социальных сетях. По данным из местных телеграм-каналов, неравнодушные очевидцы вытащили любителя рыбки на сушу.

«Все в крови. Будьте осторожны на льду», — подметил очевидец.
Видео: ulov25r.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыбак провалился под лед и погиб. Житель Шкотовского района отправился на зимнюю рыбалку в середине ноября.

Началось: рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье
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