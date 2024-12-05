«Все в крови»: страшный инцидент произошел на подледной рыбалке в Приморье — видео

Мужчина провалился под лед в Приморском крае

Сюжет Зимняя рыбалка

Жители Приморского края отчаянно рвутся на лед. Один из любителей удочек, скорее всего, уже пожалел, что отправился на водоем. Ведь он мог не вернуться с злосчастной рыбалки.