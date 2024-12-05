vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 05:11

Published 5 декабря, 05:11

Modified 5 декабря, 05:13

Updated 5 декабря, 05:13

Выяснилась причина крушения экскурсионного вертолета вблизи Владивостока

Выяснилась причина крушения экскурсионного вертолета вблизи Владивостока

5 декабря 2024, 05:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Причину крушения вертолета с людьми на борту выяснили в Приморском крае. Комментарий одному из телеграм-каналов дал специалист по безопасности компании, которой принадлежит воздушное судно.

1 декабря в 19:40 в Артеме произошла авария с вертолетом Robinson, принадлежащим авиакомпании «Гранат». Во время захода на посадку у воздушного судна произошло падение оборотов несущего винта, сообщил специалист по безопасности авиакомпании. Комментарий опубликовал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков.

Видео: Дмитрий Новиков.

Пилоту удалось восстановить управление перед самым падением, что позволило избежать серьезных последствий и провести жесткую посадку. На борту находились три пассажира, и, к счастью, никто не пострадал.

Вертолет получил значительные повреждения, включая сломанные рулевой и несущий винты, а также оторванную хвостовую балку.

Тем не менее, компания планирует восстановить вертолет и вернуть его в эксплуатацию для проведения экскурсий. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажиры упавшего в Приморье вертолета чудом сумели спастись.

Пассажиры чудом выжили: выяснились подробности ЧП с вертолетом в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Хвост оторвало»: экскурсионный вертолет упал во Владивостоке — видеоОбстоятельства жесткой посадки вертолета выясняют в Приморском крае — официальноЧП с экскурсионным вертолетом в Приморском крае расследует прокуратура
#Новости#Видео#Проверка#Безопасность#Владивосток#Вертолет#Авиация#Пассажиры#Падение#Приморский край#Артем#Экскурсии#Авария#Повреждения#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика