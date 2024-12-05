Выяснилась причина крушения экскурсионного вертолета вблизи Владивостока

Posted 5 декабря, 05:11
Published 5 декабря, 05:11
Modified 5 декабря, 05:13
Updated 5 декабря, 05:13
1 декабря в 19:40 в Артеме произошла авария с вертолетом Robinson, принадлежащим авиакомпании «Гранат». Во время захода на посадку у воздушного судна произошло падение оборотов несущего винта, сообщил специалист по безопасности авиакомпании. Комментарий опубликовал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков.
Пилоту удалось восстановить управление перед самым падением, что позволило избежать серьезных последствий и провести жесткую посадку. На борту находились три пассажира, и, к счастью, никто не пострадал.
Вертолет получил значительные повреждения, включая сломанные рулевой и несущий винты, а также оторванную хвостовую балку.
Тем не менее, компания планирует восстановить вертолет и вернуть его в эксплуатацию для проведения экскурсий. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажиры упавшего в Приморье вертолета чудом сумели спастись.