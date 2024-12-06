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Posted 6 декабря, 02:14

Published 6 декабря, 02:14

Modified 6 декабря, 02:34

Updated 6 декабря, 02:34

Повсеместный снегопад и температурные качели ожидаются в Приморском крае

Аномальное тепло и суровые морозы: снежные осадки нанесут удар по всему Приморью

6 декабря 2024, 02:14
Фото: 1MI.

Повсеместный снегопад и температурные качели ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погода на следующей неделе будет разной в Приморском крае. Не исключено, что крепкие декабрьские морозы и плюсовые температуры заставят понервничать жителей региона.

В понедельник, 9 декабря, осадков не прогнозируется. Ночные температуры упадут в регионе до -26 °С, днем воздух прогреется до +3 °С.

Во вторник, 10 декабря, ночь выдастся без осадков, а днем во многих районах пройдет снег. Температурный фон существенно не поменяется.

В ночь на среду, 11 декабря, зимние осадки продолжат оказывать влияние на край. Ночью столбики термометров поползут наверх. Минимальное значение — -21°С, максимальные значения понизятся и составят -12 — 0 °С. Также на побережье усилится ветер.

Во Владивостоке существенных осадков не предвидится. Ночные температуры будут колебаться от -6 до -9 °С, а дневные от нуля до -3 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рабочая неделя закончится на снежной ноте.

Снег не покидает Приморский край и под конец рабочей недели
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