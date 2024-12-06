Аномальное тепло и суровые морозы: снежные осадки нанесут удар по всему Приморью

Posted 6 декабря, 02:14
Published 6 декабря, 02:14
Modified 6 декабря, 02:34
Updated 6 декабря, 02:34
В понедельник, 9 декабря, осадков не прогнозируется. Ночные температуры упадут в регионе до -26 °С, днем воздух прогреется до +3 °С.
Во вторник, 10 декабря, ночь выдастся без осадков, а днем во многих районах пройдет снег. Температурный фон существенно не поменяется.
В ночь на среду, 11 декабря, зимние осадки продолжат оказывать влияние на край. Ночью столбики термометров поползут наверх. Минимальное значение — -21°С, максимальные значения понизятся и составят -12 — 0 °С. Также на побережье усилится ветер.
Во Владивостоке существенных осадков не предвидится. Ночные температуры будут колебаться от -6 до -9 °С, а дневные от нуля до -3 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рабочая неделя закончится на снежной ноте.