«Что за безобразие?» — исполнительность курьера разозлила жительницу Приморья — фото

В одной из многоэтажек дальневосточной столицы произошел конфуз. Жительница муниципалитета оформила доставку товаров, однако встретить курьера она не смогла. Поэтому горожанка попросила сотрудника маркетплейса оставить посылку под дверью, сообщили в новых медиа. Стоит отметить, мужчина воспринял просьбу клиентки слишком дословно, подчеркнули в соцсетях.