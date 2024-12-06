«Что за безобразие?» — исполнительность курьера разозлила жительницу Приморья — фото

Posted 6 декабря, 00:50
Published 6 декабря, 00:50
Modified 6 декабря, 00:52
Updated 6 декабря, 00:52
В одной из многоэтажек дальневосточной столицы произошел конфуз. Жительница муниципалитета оформила доставку товаров, однако встретить курьера она не смогла. Поэтому горожанка попросила сотрудника маркетплейса оставить посылку под дверью, сообщили в новых медиа. Стоит отметить, мужчина воспринял просьбу клиентки слишком дословно, подчеркнули в соцсетях.
По словам женщины, доставщик подпер большой коробкой дверь. Из-за чего ее ребенок не смог выйти из дома. Подписчица новых медиа возмутилась поступком мужчины. Однако приморец заявил, что просто-напросто понял слова буквально: «Поставьте под дверь».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что доблестные курьеры рассекретили мошенническую схему и даже поймали преступников во Владивостоке. Также приморцы доставили злоумышленника в отделение полиции.