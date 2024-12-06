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Posted 5 декабря, 23:31

Published 5 декабря, 23:31

Modified 5 декабря, 23:33

Updated 5 декабря, 23:33

Федералы взяли на контроль: девочка не получает лечения после ДТП в Приморье

Федералы взяли на контроль: девочка не получает лечения после ДТП в Приморье

5 декабря 2024, 23:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В новых медиа появилась информация о том, что во Владивостоке автомобиль сбил ребенка. Несмотря на травмы, малышку не госпитализировали в нейрохирургическое отделение, — ее определили в травматологию.

Двухлетняя девочка уже больше года не получает надлежащего лечения после того, как попала в ДТП в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

«Отмечается, что из медицинской документации пациентки необоснованно исключены сведения о сотрясении головного мозга и гематоме затылочной области, в результате она более года не получает надлежащего лечения, состояние потерпевшей ухудшается. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, отмечается затяжной характер расследования», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.

По данному инциденту возбудили уголовное дело. Более того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Кузьмичеву повлиять на ход расследования, чтобы завершить его в кратчайшие сроки, и представить доклад. Исполнение поручения взято под контроль СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае в дорожном происшествии пострадала девятимесячная девочка.

7-летняя и 9-месячная девочки пострадали под колесами авто в Приморье
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