Федералы взяли на контроль: девочка не получает лечения после ДТП в Приморье

Posted 5 декабря, 23:31
Published 5 декабря, 23:31
Modified 5 декабря, 23:33
Updated 5 декабря, 23:33
Двухлетняя девочка уже больше года не получает надлежащего лечения после того, как попала в ДТП в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
«Отмечается, что из медицинской документации пациентки необоснованно исключены сведения о сотрясении головного мозга и гематоме затылочной области, в результате она более года не получает надлежащего лечения, состояние потерпевшей ухудшается. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, отмечается затяжной характер расследования», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.
По данному инциденту возбудили уголовное дело. Более того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Кузьмичеву повлиять на ход расследования, чтобы завершить его в кратчайшие сроки, и представить доклад. Исполнение поручения взято под контроль СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае в дорожном происшествии пострадала девятимесячная девочка.