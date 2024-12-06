Их увидит весь мир: итальянцы прибыли с важной миссией в Приморье — фото

Posted 6 декабря, 02:47
Published 6 декабря, 02:47
Modified 6 декабря, 02:49
Updated 6 декабря, 02:49
Съемочная группа из Италии прибыла в Россию для работы над фильмом о достопримечательностях Дальнего Востока. Журналисты посетили несколько территорий, включая национальный парк «Земля леопарда» и дальневосточный морской заповедник «Кедровая падь». Иностранцы путешествовали по ДФО неделю. Они изучили дикую природу и тонкости туризма.
Стоит отметить, что весной 2025 года весь мир увидит дальневосточных леопардов и амурских тигров, ведь фильм покажут на федеральном канале Италии.
Инициатором проекта были представители Института Евразийских Исследований имени Франко Фраттини.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что израильтянин посетил Приморский край, чтобы осуществить давнюю мечту. Мужчина мечтал воочию увидеть амурского тигра и ему это удалось.