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Posted 6 декабря, 02:47

Published 6 декабря, 02:47

Modified 6 декабря, 02:49

Updated 6 декабря, 02:49

Итальянские журналисты поработали над важным проектом в Приморском крае

Их увидит весь мир: итальянцы прибыли с важной миссией в Приморье — фото

6 декабря 2024, 02:47
Фото: amurleo_land.

Итальянские журналисты поработали над важным проектом в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Дальний Восток оказался под пристальным вниманием иностранцев. Команда из Европы неделю колесила по ДФО, включая Приморский край.

Съемочная группа из Италии прибыла в Россию для работы над фильмом о достопримечательностях Дальнего Востока. Журналисты посетили несколько территорий, включая национальный парк «Земля леопарда» и дальневосточный морской заповедник «Кедровая падь». Иностранцы путешествовали по ДФО неделю. Они изучили дикую природу и тонкости туризма.

Стоит отметить, что весной 2025 года весь мир увидит дальневосточных леопардов и амурских тигров, ведь фильм покажут на федеральном канале Италии.

Инициатором проекта были представители Института Евразийских Исследований имени Франко Фраттини.

Фото: amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что израильтянин посетил Приморский край, чтобы осуществить давнюю мечту. Мужчина мечтал воочию увидеть амурского тигра и ему это удалось.

Сбылась мечта всей жизни: израильтянин приехал в Приморье, чтобы вживую увидеть тигра
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Туризм#Тигры#Земля леопарда#Италия#Фильм#Приморский край#Амурский тигр#Леопарды#Живая природа
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