Их увидит весь мир: итальянцы прибыли с важной миссией в Приморье — фото

Съемочная группа из Италии прибыла в Россию для работы над фильмом о достопримечательностях Дальнего Востока. Журналисты посетили несколько территорий, включая национальный парк «Земля леопарда» и дальневосточный морской заповедник «Кедровая падь». Иностранцы путешествовали по ДФО неделю. Они изучили дикую природу и тонкости туризма.