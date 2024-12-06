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Posted 6 декабря, 02:31

Published 6 декабря, 02:31

Modified 6 декабря, 02:33

Updated 6 декабря, 02:33

Праздничной атрибутикой начали украшать Владивосток

Праздник близко: о предновогоднем ажиотаже красиво напомнили в Приморье — видео

6 декабря 2024, 02:31
Фото: vostokmedia.com.

Праздничной атрибутикой начали украшать Владивосток

Сюжет
Новый год
Начались масштабные работы по преображению Владивостока перед Новым годом. Приморцы уже предвкушают новогоднюю суету.

На дворе уже шестое декабря, а это значит, что в России начинается предновогодний ажиотаж. Дальневосточная столица не исключение. Жители города уже наблюдают за тем, как рабочие преображают улицы муниципалитета.

Например, сегодня начали украшать столбы фонарей праздничными гирляндами. Судя по кадрам, сделанными очевидицей, в вечернее время дороги Владивостока будут напоминать о приближении главного события декабря.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты еще в начале недели почувствовали новогоднее настроение. Один из приморцев установил на колеса разноцветные огоньки, что умилило других участников движения. Не исключено, что именно такую цель и преследовал владелец машины.

Праздник к нам приходит: новогоднее настроение охватывает жителей Приморья — видео
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