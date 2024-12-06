Праздник близко: о предновогоднем ажиотаже красиво напомнили в Приморье — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты еще в начале недели почувствовали новогоднее настроение. Один из приморцев установил на колеса разноцветные огоньки, что умилило других участников движения. Не исключено, что именно такую цель и преследовал владелец машины.