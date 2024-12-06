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Posted 6 декабря, 01:20

Published 6 декабря, 01:20

Modified 6 декабря, 01:23

Updated 6 декабря, 01:23

Серьезная пробка затрудняет движение по одной из улиц Владивостока

Пробка на весь город: многокилометровый затор парализовал улицу во Владивостоке

6 декабря 2024, 01:20
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезная пробка затрудняет движение по одной из улиц Владивостока

Сюжет
Пробка
Авария произошла в районе Столетия во Владивостоке. В результате пробки сковали важную улицу и часть трассы.

ДТП произошло около стадиона «Строитель» во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что авария затрудняет проезд на участке. По информации онлайн-карт, затор тянется по всему проспекту 100-лет Владивостока. Пробка продолжается и за городом.

Фото: 2gis

Фото с места появилось в сети. Судя по всему, из-за аварии перекрыт один из выездов перед Некрасовским путепроводом.

Фото: dps.control

О пострадавших в результате ДТП не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием ребёнка в Приморском крае.

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#Общество#Владивосток#Транспорт#Пробка#Фото#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия#Некрасовский путепровод#Столетие
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