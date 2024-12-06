Пробка на весь город: многокилометровый затор парализовал улицу во Владивостоке

Posted 6 декабря, 01:20
Published 6 декабря, 01:20
Modified 6 декабря, 01:23
Updated 6 декабря, 01:23
ДТП произошло около стадиона «Строитель» во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что авария затрудняет проезд на участке. По информации онлайн-карт, затор тянется по всему проспекту 100-лет Владивостока. Пробка продолжается и за городом.
Фото с места появилось в сети. Судя по всему, из-за аварии перекрыт один из выездов перед Некрасовским путепроводом.
О пострадавших в результате ДТП не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием ребёнка в Приморском крае.