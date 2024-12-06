Застройщика будут судить из-за ржавой воды в новостройке в Приморье

Жители Феодосийской во Владивостоке обратились в прокуратуру Первомайского района с жалобами на плохое качество водоснабжения. Вода из крана имела ярко оранжевый цвет, что вызвало серьезные опасения у жильцов. В доме проживают люди с серьезными заболеваниями и дети, также там расположен частный детский сад.