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Posted 6 декабря, 02:56

Published 6 декабря, 02:56

Modified 6 декабря, 02:58

Updated 6 декабря, 02:58

Застройщика будут судить из-за ржавой воды в новостройке в Приморье

Застройщика будут судить из-за ржавой воды в новостройке в Приморье

6 декабря 2024, 02:56
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Ремонт
Жители дома обратились с жалобой на то, что вода не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Приморского края обратилась в суд.

Жители Феодосийской во Владивостоке обратились в прокуратуру Первомайского района с жалобами на плохое качество водоснабжения. Вода из крана имела ярко оранжевый цвет, что вызвало серьезные опасения у жильцов. В доме проживают люди с серьезными заболеваниями и дети, также там расположен частный детский сад.

Проверка прокуратуры выявила, что внутридомовая сеть водоснабжения не соответствует требованиям. Застройщик уклонялся от выполнения гарантийных обязательств, в результате прокурор обратился в суд.

Первомайский районный суд удовлетворил иск и обязал застройщика провести капитальный ремонт системы водоснабжения. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъездах жилых многоэтажек во Владивостоке по проводам льется дождевая вода.

Вода по проводам и письмам: подъезды «плачут» под дождем во Владивостоке — видео
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