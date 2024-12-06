Застройщика будут судить из-за ржавой воды в новостройке в Приморье

Posted 6 декабря, 02:56
Published 6 декабря, 02:56
Modified 6 декабря, 02:58
Updated 6 декабря, 02:58
Жители Феодосийской во Владивостоке обратились в прокуратуру Первомайского района с жалобами на плохое качество водоснабжения. Вода из крана имела ярко оранжевый цвет, что вызвало серьезные опасения у жильцов. В доме проживают люди с серьезными заболеваниями и дети, также там расположен частный детский сад.
Проверка прокуратуры выявила, что внутридомовая сеть водоснабжения не соответствует требованиям. Застройщик уклонялся от выполнения гарантийных обязательств, в результате прокурор обратился в суд.
Первомайский районный суд удовлетворил иск и обязал застройщика провести капитальный ремонт системы водоснабжения. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в подъездах жилых многоэтажек во Владивостоке по проводам льется дождевая вода.