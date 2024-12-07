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Posted 7 декабря, 07:45

Published 7 декабря, 07:45

Modified 7 декабря, 07:47

Updated 7 декабря, 07:47

Момент наезда экскаватора на ребенка в Приморье попал на камеру — проводят проверку

Момент наезда экскаватора на ребенка в Приморье попал на камеру — проводят проверку

7 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
13-летнюю девочку сбил экскаватор на тротуаре. Техника работала на набережной во Владивостоке. Момент аварии попал на камеру. Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку по факту травмирования 13-летней девочки-пешехода, которую сбил экскаватор во время работ по благоустройству городской набережной.

Инцидент произошел днем, когда водитель колесного экскаватора совершил наезд на ребенка. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Видео: prosecutor_pk.

Прокуратура проводит проверку в отношении организации-подрядчика, выполняющей работы на набережной, чтобы выяснить, какие меры безопасности были предприняты для защиты пешеходов.

Важно установить, соблюдались ли все требования и нормы безопасности при проведении работ. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

Экскаватор сбил ребенка на набережной во Владивостоке — фото
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