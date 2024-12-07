Момент наезда экскаватора на ребенка в Приморье попал на камеру — проводят проверку

Posted 7 декабря, 07:45
Published 7 декабря, 07:45
Modified 7 декабря, 07:47
Updated 7 декабря, 07:47
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку по факту травмирования 13-летней девочки-пешехода, которую сбил экскаватор во время работ по благоустройству городской набережной.
Инцидент произошел днем, когда водитель колесного экскаватора совершил наезд на ребенка. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Прокуратура проводит проверку в отношении организации-подрядчика, выполняющей работы на набережной, чтобы выяснить, какие меры безопасности были предприняты для защиты пешеходов.
Важно установить, соблюдались ли все требования и нормы безопасности при проведении работ. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.