Ничего святого: мужчина убил родственника из-за корыстных целей в Приморье?

Posted 8 декабря, 03:10
Published 8 декабря, 03:10
Modified 8 декабря, 03:12
Updated 8 декабря, 03:12
В Кировском районе мужчина подозревается в убийстве собственного брата на почве квартирного вопроса, сообщает прокуратура.
Так, обвиняемый ударил ножом потерпевшего. В результате инцидента пострадавший умер от кровопотери.
На приморца возбудили уголовное дело: убийство. Фигуранта заключили под стражу на два месяца. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейный конфликт закончился убийством. Мужчина убил зятя и расчленил его.