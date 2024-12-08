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Posted 8 декабря, 03:10

Published 8 декабря, 03:10

Modified 8 декабря, 03:12

Updated 8 декабря, 03:12

Ничего святого: мужчина убил родственника из-за корыстных целей в Приморье?

Ничего святого: мужчина убил родственника из-за корыстных целей в Приморье?

8 декабря 2024, 03:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае произошло убийство человека. Мотив у злоумышленника был весьма корыстным. Ведь лишить жизни члена семьи ради из-за недвижимости сможет не каждый.

В Кировском районе мужчина подозревается в убийстве собственного брата на почве квартирного вопроса, сообщает прокуратура.

Так, обвиняемый ударил ножом потерпевшего. В результате инцидента пострадавший умер от кровопотери.

На приморца возбудили уголовное дело: убийство. Фигуранта заключили под стражу на два месяца. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейный конфликт закончился убийством. Мужчина убил зятя и расчленил его.

Семейный конфликт обернулся расчлененкой в Приморье
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