Ничего святого: мужчина убил родственника из-за корыстных целей в Приморье?

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейный конфликт закончился убийством. Мужчина убил зятя и расчленил его.

На приморца возбудили уголовное дело: убийство. Фигуранта заключили под стражу на два месяца. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия.

Так, обвиняемый ударил ножом потерпевшего. В результате инцидента пострадавший умер от кровопотери.

В Кировском районе мужчина подозревается в убийстве собственного брата на почве квартирного вопроса, сообщает прокуратура.

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