Легкий намек на лед: запоздалая зима дает о себе знать во Владивостоке — видео

Стоит отметить, что лед только начал становиться сегодня, 9 декабря. Для Владивостока это самая что ни на есть аномалия. Прошлые зимы наступали в муниципалитете намного раньше. Но местное население надеется, что хотя бы один существенный снегопад поспособствует праздничному настроению в преддверии Нового года.