Легкий намек на лед: запоздалая зима дает о себе знать во Владивостоке — видео

Posted 9 декабря, 01:45
Published 9 декабря, 01:45
Modified 9 декабря, 01:47
Updated 9 декабря, 01:47
Приморцы, проживающие в дальневосточной столице, все еще ждут наступления зимы. К слову, не только бесснежность декабря смущает некоторых горожан. Кое-кто впечатлен тем, что море все еще не замерзло.
Стоит отметить, что лед только начал становиться сегодня, 9 декабря. Для Владивостока это самая что ни на есть аномалия. Прошлые зимы наступали в муниципалитете намного раньше. Но местное население надеется, что хотя бы один существенный снегопад поспособствует праздничному настроению в преддверии Нового года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Амурский залив не замерз во Владивостоке несмотря на морозные температуры в Приморском крае. Жители муниципалитета отметили, что декабрь в 2024 году выдался аномально теплым.