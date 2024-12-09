vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 01:45

Published 9 декабря, 01:45

Modified 9 декабря, 01:47

Updated 9 декабря, 01:47

Море только начало покрываться льдом во Владивостоке

Легкий намек на лед: запоздалая зима дает о себе знать во Владивостоке — видео

9 декабря 2024, 01:45
Фото: vostokmedia.com.

Море только начало покрываться льдом во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Приморский край уже ощутил суровые декабрьские морозы. Но некоторые муниципалитеты все еще «прощаются» с осенью. Например, смотря на состояние акватории Владивостока, сложно сказать, что зима в самом разгаре.

Приморцы, проживающие в дальневосточной столице, все еще ждут наступления зимы. К слову, не только бесснежность декабря смущает некоторых горожан. Кое-кто впечатлен тем, что море все еще не замерзло.

Стоит отметить, что лед только начал становиться сегодня, 9 декабря. Для Владивостока это самая что ни на есть аномалия. Прошлые зимы наступали в муниципалитете намного раньше. Но местное население надеется, что хотя бы один существенный снегопад поспособствует праздничному настроению в преддверии Нового года.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Амурский залив не замерз во Владивостоке несмотря на морозные температуры в Приморском крае. Жители муниципалитета отметили, что декабрь в 2024 году выдался аномально теплым.

Очередная аномалия? Вода не замерзает, несмотря на мороз в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Волшебная зима: снег выпал в разных районах Приморья — фотоБез проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видеоМетель и штормовой ветер: мощный циклон нанесет обширный удар по Приморью
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Новый год#Снегопад#Море#Тепло#Зима#Мороз#Приморский край#Аномалия#Приморье#Амурский залив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика