Ошибочный удар в шею и три роковых выстрела: смертельный отдых адвоката в Приморье

Posted 8 декабря, 23:48
Published 8 декабря, 23:48
Modified 8 декабря, 23:50
Updated 8 декабря, 23:50
Адвокат, отдыхая в Анучинском районе, убил местного жителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
Сначала подозреваемый перепутал и ударил ножом в шею другого человека в лесу. Пострадавший выжил, ему оказали своевременную помощь. Затем фигурант вернулся в компанию приятелей, где обнаружил, что сторож все еще жив. Тогда он взял охотничий гладкоствольный карабин модели «Сайга 20К» и выстрелил три раза в жертву, потерпевший скончался на месте.
«В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами», — отметили в пресс-службе Следкома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчина убил беременную девушку на отдыхе около озера.