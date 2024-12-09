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Posted 8 декабря, 23:48

Published 8 декабря, 23:48

Modified 8 декабря, 23:50

Updated 8 декабря, 23:50

Ошибочный удар в шею и три роковых выстрела: смертельный отдых адвоката в Приморье

Ошибочный удар в шею и три роковых выстрела: смертельный отдых адвоката в Приморье

8 декабря 2024, 23:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Лес
В январе 2010 года представитель адвокатской палаты Приморского края отдыхал в лесном массиве вместе с друзьями. У обвиняемого произошел конфликт со сторожем зимовья, после чего он решил убить обидчика.

Адвокат, отдыхая в Анучинском районе, убил местного жителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

Сначала подозреваемый перепутал и ударил ножом в шею другого человека в лесу. Пострадавший выжил, ему оказали своевременную помощь. Затем фигурант вернулся в компанию приятелей, где обнаружил, что сторож все еще жив. Тогда он взял охотничий гладкоствольный карабин модели «Сайга 20К» и выстрелил три раза в жертву, потерпевший скончался на месте.

«В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами», — отметили в пресс-службе Следкома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчина убил беременную девушку на отдыхе около озера.

Мужчина жестоко расправился с беременной девушкой в Приморье
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