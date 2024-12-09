Ошибочный удар в шею и три роковых выстрела: смертельный отдых адвоката в Приморье

Сначала подозреваемый перепутал и ударил ножом в шею другого человека в лесу. Пострадавший выжил, ему оказали своевременную помощь. Затем фигурант вернулся в компанию приятелей, где обнаружил, что сторож все еще жив. Тогда он взял охотничий гладкоствольный карабин модели «Сайга 20К» и выстрелил три раза в жертву, потерпевший скончался на месте.